Beklenen FED Faiz Kararı Açıklandı: FED Faiz İndirimine Gitti
Fed, piyasaların odaklandığı faiz kararını TSİ 22.00’de duyurdu. Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan indirip yüzde 3,50–3,75 bandına çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026'da da faiz indirimleri bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın