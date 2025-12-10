onedio
Beklenen FED Faiz Kararı Açıklandı: FED Faiz İndirimine Gitti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.12.2025 - 22:17

Fed, piyasaların odaklandığı faiz kararını TSİ 22.00’de duyurdu. Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan indirip yüzde 3,50–3,75 bandına çekti.

2026'da da faiz indirimleri bekleniyor.

Küresel piyasaların odağındaki Fed toplantısından beklenen karar geldi. ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,50–3,75 bandına indirdi. Piyasalarda bu adım öngörülüyordu. Bankanın, 2026’da da en az üç faiz indirimi yapabileceğine yönelik beklentiler sürüyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
