Beklenen FED Faiz Kararı Açıklandı: FED Faiz İndirimine Gitti

Küresel piyasaların odağındaki Fed toplantısından beklenen karar geldi. ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,50–3,75 bandına indirdi. Piyasalarda bu adım öngörülüyordu. Bankanın, 2026’da da en az üç faiz indirimi yapabileceğine yönelik beklentiler sürüyor.