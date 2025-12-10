onedio
İstanbul'da Mezar Ücretlerine %200 Zam Talep Edildi

Hakan Karakoca
10.12.2025 - 21:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili komisyonları tarafından hazırlanan teklifte, mezar yeri ücretlerine yeni yılda büyük bir artış öngörülüyor. Buna göre halen 17 bin 904 lira olan mezar yeri bedelinin yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya çıkarılması talep edildi.

Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, ekim ayı İBB Meclisi’nde kendilerine havale edilen mezarlık ücretleri, otopark tarifeleri, sosyal tesis hizmetleri, imar dosyaları ve zabıta işlemlerine ilişkin çeşitli kalemlerde zam içeren teklifleri değerlendirerek çalışmalarını tamamladı.

Mezarlık fiyatlarında astronomik fiyatlar söz konusu olacak.

Komisyonların hazırladığı ve yarın İBB Meclisi’nde görüşülmesi beklenen tekliflerde, 2026 yılı için mezarlık ücretlerinde kapsamlı artışlar öngörülüyor. Teklife göre, Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet gibi birinci grup mezarlıklarda 17 bin 904 lira olan mezar yeri bedelinin yüzde 200 artırılarak 53 bin 712 liraya çıkarılması isteniyor.

Cenazenin yanındaki boş yer için 55 bin 824 lira olan ücretin 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri bedelinin 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya yükseltilmesi öneriliyor. Çocuk mezarı için de mevcut 17 bin 904 liralık bedelin aynı oranla 53 bin 712 liraya çıkması talep ediliyor.

Ayrıca, mezarlıklardaki çeşme suyu kullanım ücretinin 61 bin 600 liradan 500 bin liraya yükseltilmesi de teklif kapsamında yer alıyor.

İmar alanlarında da zam bekleniyor.

Tekliflerde imar kapsamında çeşitli işlem ücretlerinde farklı oranlarda artış talep edildi. Harita işlemlerine yüzde 10, inşaat istikamet rölövesine yüzde 20, adres yönetim birimi ücretlerine yüzde 33, yapı kullanma izin belgesi harçlarına yüzde 40 ve dosya inceleme ücretlerine yüzde 100 zam öngörüldü.

Ayrıca, lüks otomobille yolcu taşımacılığı için geçici yetki belgesinin 245 bin 248 liradan 500 bin liraya; aynı kapsamdaki geçici araç izin belgesinin ise 6 bin 656 liradan 20 bin liraya yükseltilmesi istendi.

Servis taşımacılığında da büyük bir artış talep edildi.

Teklif kapsamında, servis taşımacılığı alanında da önemli artışlar öngörüldü. Yükseköğretim öğrenci servisleri, kurum içi ücretsiz personel servisleri, turizm taşımacılığı ve sosyal etkinliklere yönelik ücretsiz grup servisleri için güzergâh kullanım izin belgesinin 614 liradan 10 bin liraya çıkarılması talep edildi.

Ağaç budama ve kesim hizmetlerine yüzde 40, hal iş yeri devir işlemlerine yüzde 50, sosyal tesislerde sunulan yiyeceklerin fiyatlarına ise yüzde 27’ye varan oranlarda zam önerildi.

Zabıta tarafından gerçekleştirilen reklam ve tanıtım unsurlarının söküm işlemlerinde de ciddi artışlar gündeme geldi. Buna göre, cam grafik tipi söküm ücretinin 120 liradan 2 bin liraya, vinil tanıtım unsurlarının sökümünün 75 liradan 500 liraya ve ışıklı ya da ışıksız tabela ile panoların söküm bedelinin 390 liradan 1500 liraya yükseltilmesi teklif edildi.

Otoparka %33 zam beklentisi...

İBB’nin teklifinde, İSPARK otoparklarında kapsamlı bir zam öngörülüyor. Tarihi Yarımada ve Kadıköy’de 1 saatlik park ücretinin 150 TL’den 200 TL’ye çıkması dahil, tüm süre dilimlerinde artış uygulanıyor. Buna göre 1–2 saatlik ücret 240 TL, 2–4 saat 300 TL, 4–8 saat 380 TL, 8–12 saat 450 TL ve 24 saate kadar park 550 TL olacak.

