İstanbul'da Mezar Ücretlerine %200 Zam Talep Edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili komisyonları tarafından hazırlanan teklifte, mezar yeri ücretlerine yeni yılda büyük bir artış öngörülüyor. Buna göre halen 17 bin 904 lira olan mezar yeri bedelinin yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya çıkarılması talep edildi.
Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, ekim ayı İBB Meclisi’nde kendilerine havale edilen mezarlık ücretleri, otopark tarifeleri, sosyal tesis hizmetleri, imar dosyaları ve zabıta işlemlerine ilişkin çeşitli kalemlerde zam içeren teklifleri değerlendirerek çalışmalarını tamamladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mezarlık fiyatlarında astronomik fiyatlar söz konusu olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İmar alanlarında da zam bekleniyor.
Servis taşımacılığında da büyük bir artış talep edildi.
Otoparka %33 zam beklentisi...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın