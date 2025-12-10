İstanbul'da Mezar Ücretlerine %200 Zam Talep Edildi

Komisyonların hazırladığı ve yarın İBB Meclisi’nde görüşülmesi beklenen tekliflerde, 2026 yılı için mezarlık ücretlerinde kapsamlı artışlar öngörülüyor. Teklife göre, Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet gibi birinci grup mezarlıklarda 17 bin 904 lira olan mezar yeri bedelinin yüzde 200 artırılarak 53 bin 712 liraya çıkarılması isteniyor.

Cenazenin yanındaki boş yer için 55 bin 824 lira olan ücretin 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri bedelinin 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya yükseltilmesi öneriliyor. Çocuk mezarı için de mevcut 17 bin 904 liralık bedelin aynı oranla 53 bin 712 liraya çıkması talep ediliyor.

Ayrıca, mezarlıklardaki çeşme suyu kullanım ücretinin 61 bin 600 liradan 500 bin liraya yükseltilmesi de teklif kapsamında yer alıyor.