Mehmet Akif Ersoy ile Adliyeye Sevk Edilen Ufuk Tetik Çekim Yapan Gazeteciye Vurdu

Mehmet Akif Ersoy ile Adliyeye Sevk Edilen Ufuk Tetik Çekim Yapan Gazeteciye Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
10.12.2025 - 19:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme ya da bulundurma” ile “uyuşturucu kullanılması için yer ve imkân sağlama” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu şüpheliler, dün akşam İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Bu sırada adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü alan İhsan Yalçın'ın kamerasına eliyle vurdu.

Ufuk Tetik'in gazeteciye vurduğu anlar böyle görüntülendi.

Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Spor Gündem Editörü
