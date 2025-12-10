Amerika'nın Ünlü Finans Kuruluşundan 2026 Asgari Ücret İçin Yeni Tahmin!

2025'in sonlarına yaklaşırken, doğal olarak '2026 asgari ücreti ne kadar olacak?' ve 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' gibi sorular gündeme gelmeye başladı. Geçen yıl yapılan %30'luk zammı doğru tahmin eden uluslararası finans kuruluşu JP Morgan, 2026 yılı için de yeni bir tahminde bulundu.

Amerikalı bankacılık devi JPMorgan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin eski tahminini revize etti. Daha önce de böyle bir tahminde bulunan JPMorgan, bu sefer eski tahmininden daha yüksek bir tahminde bulundu. Bankanın yayımladığı rapora göre, asgari ücrete yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. Bu öngörü, 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olarak değerlendiriliyor ve piyasa için önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.

