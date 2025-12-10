onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Amerika'nın Ünlü Finans Kuruluşundan 2026 Asgari Ücret İçin Yeni Tahmin!

Amerika'nın Ünlü Finans Kuruluşundan 2026 Asgari Ücret İçin Yeni Tahmin!

Asgari Ücret
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 12:57

2025'in sonlarına yaklaşırken, doğal olarak '2026 asgari ücreti ne kadar olacak?' ve 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' gibi sorular gündeme gelmeye başladı. Geçen yıl yapılan %30'luk zammı doğru tahmin eden uluslararası finans kuruluşu JP Morgan, 2026 yılı için de yeni bir tahminde bulundu.

Amerikalı bankacılık devi JPMorgan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin eski tahminini revize etti. Daha önce de böyle bir tahminde bulunan JPMorgan, bu sefer eski tahmininden daha yüksek bir tahminde bulundu. Bankanın yayımladığı rapora göre, asgari ücrete yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. Bu öngörü, 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olarak değerlendiriliyor ve piyasa için önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.bloomberght.com/abd-li-ba...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025 yılı asgari ücret tahminini tam isabetle yapan JP Morgan, 2026 yılı için de bir öngörüde bulundu.

2025 yılı asgari ücret tahminini tam isabetle yapan JP Morgan, 2026 yılı için de bir öngörüde bulundu.

Bankanın yayımladığı rapora göre, asgari ücretin yüzde 25 oranında artması bekleniyor. Bu da yaklaşık olarak 27.630 TL'lik bir artışa denk geliyor. Bu tahmin, 12 aylık tahmin edilen enflasyon oranlarıyla uyumlu bir şekilde değerlendiriliyor ve piyasa açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Ayrıca JPMorgan'ın 'Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü' raporunda, 2025 yılının şirketler açısından zorlu geçtiğine dikkat çekildi. Gelirlerin yavaşlaması ve marj baskısı nedeniyle reel kazançlarda yüzde 20'lik bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Ancak analistler, 2026 yılında makroekonomik koşullarda iyileşme öngörüyor.

Ancak analistler, 2026 yılında makroekonomik koşullarda iyileşme öngörüyor.

Raporda, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2026'da yüzde 4,4 büyümesi bekleniyor. Bu büyüme tahmini, Türkiye'yi CEE ve EMEA pazarları arasında en hızlı büyüyen gelişmekte olan piyasalar arasına yerleştiriyor. Yine de bu iyileşmeye rağmen tüketici talebinin hala kırılgan kaldığına işaret ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın