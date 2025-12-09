İstanbul'a Yağan Sağanak Yağmur Barajları Doldurdu mu? İşte Barajların Son Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarısıyla birlikte başlayan sağanak, özellikle gece saatlerinde kentte aksamalara neden oldu. Yollarda biriken su, trafikte ciddi zorluklar yaratırken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ani su baskınları nedeniyle ne yazık ki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları da sular altında kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle dahi zor anlar yaşadı.

Barajlar Doldu mu?

Yağışların küçük ancak istikrarlı bir artış sağlamasına rağmen, doluluk seviyesi hala kritik eşik olan yüzde 20'nin altında seyrediyor.