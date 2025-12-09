İstanbul'a Yağan Sağanak Yağmur Barajları Doldurdu mu? İşte Barajların Son Durumu
İstanbul'u hafta sonu etkisi altına alan kuvvetli yağışlar, kentin can damarı olan barajlardaki kritik su seviyelerini bir nebze olsun yükseltti. Cumartesi gecesinden Pazartesi gününe kadar süren sağanaklar, İstanbulluların en çok merak ettiği konu olan doluluk oranlarında küçük bir fark yarattı. Peki bu yağmur barajların doluluk oranını tam olarak nasıl etkiledi?
İSKİ verilerine göre, son yağışlar baraj doluluk seviyesini artırarak doluluk oranını yüzde 17.66'den 17.81'e çıkardı.
Meteorolojik ölçümler, son hafta sonu boyunca İstanbul'da en fazla yağışın metrekareye 50.8 kilogram ile Sarıyer'e düştüğünü ortaya koydu.
Barajlardaki doluluk oranının yüzde 18'in altına düşmesi üzerine İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbullulara kritik bir çağrıda bulundu.
