İstanbul'a Yağan Sağanak Yağmur Barajları Doldurdu mu? İşte Barajların Son Durumu

İstanbul'a Yağan Sağanak Yağmur Barajları Doldurdu mu? İşte Barajların Son Durumu

hava durumu barajlar Yağmur
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 14:51

İstanbul'u hafta sonu etkisi altına alan kuvvetli yağışlar, kentin can damarı olan barajlardaki kritik su seviyelerini bir nebze olsun yükseltti. Cumartesi gecesinden Pazartesi gününe kadar süren sağanaklar, İstanbulluların en çok merak ettiği konu olan doluluk oranlarında küçük bir fark yarattı. Peki bu yağmur barajların doluluk oranını tam olarak nasıl etkiledi?

Kaynak: 1, 2

İSKİ verilerine göre, son yağışlar baraj doluluk seviyesini artırarak doluluk oranını yüzde 17.66'den 17.81'e çıkardı.

İSKİ verilerine göre, son yağışlar baraj doluluk seviyesini artırarak doluluk oranını yüzde 17.66'den 17.81'e çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarısıyla birlikte başlayan sağanak, özellikle gece saatlerinde kentte aksamalara neden oldu. Yollarda biriken su, trafikte ciddi zorluklar yaratırken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ani su baskınları nedeniyle ne yazık ki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları da sular altında kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle dahi zor anlar yaşadı.

Barajlar Doldu mu?

Yağışların küçük ancak istikrarlı bir artış sağlamasına rağmen, doluluk seviyesi hala kritik eşik olan yüzde 20'nin altında seyrediyor.

Meteorolojik ölçümler, son hafta sonu boyunca İstanbul'da en fazla yağışın metrekareye 50.8 kilogram ile Sarıyer'e düştüğünü ortaya koydu.

Meteorolojik ölçümler, son hafta sonu boyunca İstanbul'da en fazla yağışın metrekareye 50.8 kilogram ile Sarıyer'e düştüğünü ortaya koydu.

Sarıyer'i 33.5 kg ile Beykoz ve 32.2 kg ile Üsküdar takip etti. Ancak, yaklaşık 17 saat süren bu yoğun yağışın barajlara yansıması beklenen düzeyde olmadı. Terkos Barajı'na 22.2 kg, Ömerli Barajı'na ise sadece 5.1 kg yağış düştüğü belirlendi. Kentin en az yağış alan yerleri ise 2.8 kg ile Pendik ve 1.3 kg ile Tuzla oldu. 

İstanbul'da Nerede Yağmur Yağıyor?

Mevcut radar görüntüleri önceki günlerde Sarıyer ve çevresinde etkili olan yağış kütlelerinin Pazartesi günü itibarıyla ağırlıklı olarak Şile çevresi ve Karadeniz üzerindeki alana kaydığı gözlemlenmektedir. Bu durum, yağışların kentin Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'nın kuzeydoğu bölgelerine doğru hareket ettiğini göstermektedir.

Barajlardaki doluluk oranının yüzde 18'in altına düşmesi üzerine İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbullulara kritik bir çağrıda bulundu.

Barajlardaki doluluk oranının yüzde 18'in altına düşmesi üzerine İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbullulara kritik bir çağrıda bulundu.

Başa, su tüketiminin geçen yıla göre yüzde 1.55 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek, 'Bölgemizdeki kuraklık Aralık ayı gelmesine rağmen geçmiş değil. Sürdürülebilir bir su yönetimi ve geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım' diyerek su tasarrufunun hayati önem taşıdığını vurguladı.

