Birleşmiş Milletler Uyardı: Çernobil'in Radyasyon Kalkanı "İşlevini Kaybetti"

08.12.2025 - 13:58

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna'daki Çernobil nükleer reaktörünü çevreleyen koruyucu kalkanın, bu yılın başlarında gerçekleşen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrasında ana güvenlik işlevini yitirdiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler'in nükleer gözlemci kurumundan denetçiler, 1986'daki felaketin yaşandığı bölgeye inşa edilen devasa yapının, 'sınırlama kabiliyeti de dahil olmak üzere temel güvenlik işlevlerini' kaybettiğini tespit etti.

IAEA, nükleer sığınağın daha fazla bozulmasını önlemek için onarımların zorunlu olduğunu vurguladı.

Ukrayna, Şubat ayındaki saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuş, Kremlin ise bu iddiaları reddetmişti.

Çernobil felaketini inceleyen çevre uzmanı Prof. Jim Smith, BBC'ye yaptığı açıklamada, kamuoyunun paniğe kapılmasına gerek olmadığını belirtti. Smith'e göre, bölgedeki en büyük tehlike radyoaktif toz olsa da, bu kirletici toz, koruyucu kalkanla çevrili kalın bir beton 'lahit' içinde tutulduğu için 'riskin düşük' olduğunu ifade etti.

1986'daki patlamanın ardından eski Sovyetler Birliği tarafından reaktörün üzerine inşa edilen ilk lahitin ömrü yalnızca 30 yıldı.

Bu durum, radyoaktif maddenin sonraki 100 yıl boyunca sızmasını önlemek amacıyla daha sağlam bir koruyucu kabuğa olan ihtiyacı doğurmuştu.

IAEA, geçen hafta bir ekibin, drone saldırısı sonucu 'ciddi hasar' gören tesisin güvenlik değerlendirmesini tamamladığını duyurdu. Saldırı, çelik yapının dış kaplamasında yangına neden olmuştu. Müfettişler, kabuğun yük taşıyan yapılarında veya izleme sistemlerinde kalıcı bir hasar olmadığını ve çatıda kısmi onarımların yapıldığını bildirdi.

Ancak IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, "Daha fazla yıpranmayı önlemek ve uzun vadeli nükleer güvenliği sağlamak için zamanında ve kapsamlı bir restorasyon şart" diyerek acil eylem çağrısında bulundu.

BM'nin nükleer gözlemcisi, Aralık ayının başından bu yana yalnızca Çernobil'i değil, aynı zamanda tüm nükleer santrallerin reaktör soğutması ve diğer güvenlik sistemleri için hayati önem taşıyan elektrik trafo merkezlerini de denetlemeye devam ediyor. Grossi, bu trafo merkezlerinin hem nükleer güvenlik hem de konutlara ve sanayiye elektrik dağıtımı için kesinlikle vazgeçilmez olduğunu ekledi.

