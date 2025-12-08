Birleşmiş Milletler Uyardı: Çernobil'in Radyasyon Kalkanı "İşlevini Kaybetti"
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna'daki Çernobil nükleer reaktörünü çevreleyen koruyucu kalkanın, bu yılın başlarında gerçekleşen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrasında ana güvenlik işlevini yitirdiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler'in nükleer gözlemci kurumundan denetçiler, 1986'daki felaketin yaşandığı bölgeye inşa edilen devasa yapının, 'sınırlama kabiliyeti de dahil olmak üzere temel güvenlik işlevlerini' kaybettiğini tespit etti.
IAEA, nükleer sığınağın daha fazla bozulmasını önlemek için onarımların zorunlu olduğunu vurguladı.
1986'daki patlamanın ardından eski Sovyetler Birliği tarafından reaktörün üzerine inşa edilen ilk lahitin ömrü yalnızca 30 yıldı.
Ancak IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, "Daha fazla yıpranmayı önlemek ve uzun vadeli nükleer güvenliği sağlamak için zamanında ve kapsamlı bir restorasyon şart" diyerek acil eylem çağrısında bulundu.
