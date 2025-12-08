Yaşlılar ve Çocuklar İçin 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: Türkiye'nin En Kirli Havası Bu Şehrimizde!

Aralık ayının başlamasıyla birlikte Iğdır, Türkiye'nin en yüksek hava kirliliği seviyesine sahip şehri olarak bir kez daha kayıtlara geçti. Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre kent, 1 Aralık'ta ülkenin en yüksek kirlilik düzeyine ulaştı. Kısa aralıklarla tekrarlanan bu tehlikeli seviyeler halk arasında derin bir endişeye yol açıyor.

Kaynak: Anka