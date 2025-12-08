onedio
Yaşlılar ve Çocuklar İçin 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: Türkiye'nin En Kirli Havası Bu Şehrimizde!

Yaşlılar ve Çocuklar İçin 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: Türkiye'nin En Kirli Havası Bu Şehrimizde!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 11:10

Aralık ayının başlamasıyla birlikte Iğdır, Türkiye'nin en yüksek hava kirliliği seviyesine sahip şehri olarak bir kez daha kayıtlara geçti. Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre kent, 1 Aralık'ta ülkenin en yüksek kirlilik düzeyine ulaştı. Kısa aralıklarla tekrarlanan bu tehlikeli seviyeler halk arasında derin bir endişeye yol açıyor.

Kaynak: Anka

Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Altıkat, yaptığı açıklamada kış aylarında artan kirliliğin tahammül sınırlarını aştığını vurguladı.

Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Altıkat, yaptığı açıklamada kış aylarında artan kirliliğin tahammül sınırlarını aştığını vurguladı.

Ölçüm değerlerindeki kritik artışa dikkat çekerek, 'Iğdır bir gaz odasına dönüştü' ifadelerini kullandı. Altıkat, Dünya Sağlık Örgütü’nün PM10 için önerdiği 15 ppm ve PM2.5 için önerdiği 5 ppm sınırlarına karşılık, kentte hava kalitesi indeksinin 166, PM10 değerinin ise 305 ppm seviyelerinde olduğunu belirtti. Bu ciddi tehlike nedeniyle yaşlılar, çocuklar ve solunum hastalarının kesinlikle dışarı çıkmaması gerektiği belirtildi.

Uzmanlara göre Iğdır'daki hava kirliliğinin ardında birden fazla faktör yatıyor.

Uzmanlara göre Iğdır'daki hava kirliliğinin ardında birden fazla faktör yatıyor.

Dağlarla çevrili coğrafi yapı, hava sirkülasyonunu zayıflatarak dumanın şehir üzerine çökmesine neden oluyor. Kalitesiz kömür ve tezek yakımı, düşük doğal gaz kullanımı, kontrolsüz hayvancılık, aşırı betonlaşma, plansız şehirleşme ve erozyon kaynaklı toz taşınımı başlıca sebepler arasında. Doç. Dr. Altıkat, 'Iğdır’ın havasının tek bir haneden çıkacak dumanı bile kaldıracak gücü yok,' diyerek kalitesiz yakıt kullanımına son verilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Aralık bölgesindeki çölleşen alanın acilen ağaçlandırılması ve yeşil dönüşümle bitki örtüsünün güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Iğdır halkı, yıllardır süregelen bu soruna bir an önce çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulunuyor: "Iğdır'ın havası kirli değil, adeta zehir. Artık nefes almak istiyoruz."

Iğdır halkı, yıllardır süregelen bu soruna bir an önce çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulunuyor: "Iğdır’ın havası kirli değil, adeta zehir. Artık nefes almak istiyoruz."

Vatandaşlar, devlet desteğiyle doğal gaz dönüşümünün hızlandırılmasını ve tüm hanelere ulaşmasını talep ediyor. Uzmanlar ise kirliliğin astım, KOAH, felç, kanser ve kalp-damar hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarını tetiklediğini, özellikle çocuklarda gelişim ve ruh sağlığı sorunlarını artırdığını belirtiyor. Kalıcı çözüm için merkezi ısıtma sistemine geçilmesi ve yakıt denetimlerinin artırılması kritik önem taşıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Yorum Yazın