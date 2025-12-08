Yaşlılar ve Çocuklar İçin 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: Türkiye'nin En Kirli Havası Bu Şehrimizde!
Aralık ayının başlamasıyla birlikte Iğdır, Türkiye'nin en yüksek hava kirliliği seviyesine sahip şehri olarak bir kez daha kayıtlara geçti. Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre kent, 1 Aralık'ta ülkenin en yüksek kirlilik düzeyine ulaştı. Kısa aralıklarla tekrarlanan bu tehlikeli seviyeler halk arasında derin bir endişeye yol açıyor.
Detaylar 👇
Kaynak: Anka
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Altıkat, yaptığı açıklamada kış aylarında artan kirliliğin tahammül sınırlarını aştığını vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlara göre Iğdır'daki hava kirliliğinin ardında birden fazla faktör yatıyor.
Iğdır halkı, yıllardır süregelen bu soruna bir an önce çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulunuyor: "Iğdır’ın havası kirli değil, adeta zehir. Artık nefes almak istiyoruz."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın