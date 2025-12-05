onedio
Uzmanlardan 'Elektrik' Uyarısı: Evlerde Kullandığımız Bu 5 Alet Tehlike Arz Ediyor

Ömer Faruk Kino
05.12.2025 - 13:30

Bir elektrik güvenliği uzmanı, pek çok ailenin evlerindeki arıza belirtilerini fark etmeden her gün potansiyel olarak tehlikeli cihazlar kullandığını belirterek ciddi bir uyarıda bulundu. Uzmanlar, görünürde sorunsuz çalışan bazı ev aletlerinin aslında yangın ve elektrik çarpması açısından büyük risk taşıyabileceğini, bu nedenle küçük ihmal ve alışkanlıkların bile büyük tehlikelere yol açabileceğini söylüyor. O zaman gelin, olası tehlikelere bir bakalım...

Bir uzman, pek çok ailenin elektrik arızalarının uyarı işaretlerini fark etmeden her gün potansiyel olarak tehlikeli cihazlar kullandığını belirterek, bunun ciddi yangın ve elektrik çarpması riskleri yarattığı konusunda uyardı.

Elec Training Direktörü Charanjit Mannu’ya göre özellikle elektrikli ısıtıcılar bu riskin başını çekiyor. Mannu, yüksek güç tüketimi ve yoğun ısı üretimi nedeniyle elektrikli ısıtıcıların en tehlikeli ev aletleri arasında yer aldığını vurguluyor. Uzman, bu cihazların yüksek miktarda akım çektiğini ve yanıcı maddelerin yakınına yerleştirildiklerinde büyük bir yangın tehlikesi oluşturduğunu belirtiyor. Express’in aktardığına göre Mannu, ısıtıcıların yanıcı eşyalardan en az bir metre uzak tutulması ve kablolarının düzenli olarak hasar açısından kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Elektrik güvenliği uzmanlarına göre, çamaşır ve kurutma makineleri evlerdeki elektrik kaynaklı yangınların en büyük ikinci nedeni konumunda.

Uzmanlar, su, elektrik, yüksek ısı üreten parçalar ve hareketli mekanizmaların aynı cihazda birleşmesinin bu makineleri özellikle riskli hâle getirdiğini söylüyor. Düzenli bakım yapılmaması hâlinde kurutma makinelerinde biriken tüy ve liflerin kolayca tutuşabileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle, özellikle kurutma makinelerinin gece uyurken ya da evde kimse yokken çalıştırılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Listede üçüncü sırayı ise su ısıtıcıları ve ekmek kızartma makineleri gibi küçük mutfak aletleri alıyor. Genellikle sürekli prizde bırakılan bu cihazların, göründüklerinden daha fazla tehlike taşıyabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, ekmek kızartma makinelerinin alt kısmında biriken kırıntıların ısıtma elemanlarıyla temas ettiğinde kolayca tutuşabileceğini ve birçok evde fark edilmeden ciddi bir yangın riski oluşturduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle, bu tür mutfak aletlerinin düzenli olarak temizlenmesi büyük önem taşıyor.

Mannu’nun listesinde dördüncü sırada uzatma kabloları ve çoklu priz adaptörleri yer alıyor.

Birden fazla yüksek güçlü cihazın aynı anda bu prizlere bağlanması, kolayca aşırı yüklenmeye yol açabiliyor. Uzman, özellikle “daisy chain” olarak bilinen, bir uzatma kablosunun başka bir uzatma kablosuna bağlandığı tehlikeli düzeneklerin birçok evde görüldüğünü belirtiyor. Bu tür kullanımın, böyle yükleri taşıyacak şekilde tasarlanmamış kablolarda aşırı akım oluşmasına, dolayısıyla aşırı ısınma ve yangın riskine neden olabileceğini söylüyor.

Beşinci sırada ise cep telefonu şarj cihazları bulunuyor. Zararsız gibi görünseler de, sahte veya arızalı şarj cihazlarında kaliteli ürünlerde bulunan kritik güvenlik önlemleri yer almıyor. Bu cihazlar kolayca aşırı ısınabiliyor, yeterli yalıtıma sahip olmayabiliyor ya da bağlı oldukları cihazlara yanlış voltaj verebiliyor. Tüm bu durumlar hem yangın hem de elektrik çarpması açısından ciddi tehlikeler yaratıyor.

