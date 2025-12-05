Uzmanlardan 'Elektrik' Uyarısı: Evlerde Kullandığımız Bu 5 Alet Tehlike Arz Ediyor

Uzmanlar, su, elektrik, yüksek ısı üreten parçalar ve hareketli mekanizmaların aynı cihazda birleşmesinin bu makineleri özellikle riskli hâle getirdiğini söylüyor. Düzenli bakım yapılmaması hâlinde kurutma makinelerinde biriken tüy ve liflerin kolayca tutuşabileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle, özellikle kurutma makinelerinin gece uyurken ya da evde kimse yokken çalıştırılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Listede üçüncü sırayı ise su ısıtıcıları ve ekmek kızartma makineleri gibi küçük mutfak aletleri alıyor. Genellikle sürekli prizde bırakılan bu cihazların, göründüklerinden daha fazla tehlike taşıyabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, ekmek kızartma makinelerinin alt kısmında biriken kırıntıların ısıtma elemanlarıyla temas ettiğinde kolayca tutuşabileceğini ve birçok evde fark edilmeden ciddi bir yangın riski oluşturduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle, bu tür mutfak aletlerinin düzenli olarak temizlenmesi büyük önem taşıyor.