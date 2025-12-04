Kadınlar Daha Çok Zarar Görebilir: Birleşmiş Milletler'den Yapay Zeka Hakkında Korkutan Uyarı

Yapay zeka modellerinin benimsenmesinin yıllar değil, aylar içinde gerçekleştiğini vurgulayan rapor, birçok ülkenin teknolojinin faydalarını yakalamak için gereken altyapı, beceri ve yönetişim sistemlerinden yoksun olduğunu belirtiyor. BM Kalkınma Programı'nın Asya-Pasifik başekonomisti Philip Schellekens, YZ çağının temel fay hattının 'kapasite' olduğunu ifade ediyor.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan ve gelir ile yaşam beklentisi farklarının en geniş olduğu Asya-Pasifik bölgesi, bu dinamikler için bir 'sıfır noktası' işlevi görüyor. Bölge, küresel YZ kullanıcılarının yarısından fazlasına sahip olsa da, bölge insanlarının sadece %14’ü aktif olarak YZ araçlarını kullanırken, 3,7 milyar kişi bu araçlardan uzak kalıyor. Ayrıca nüfusun dörtte biri hala çevrimdışı durumda.