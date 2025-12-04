onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kadınlar Daha Çok Zarar Görebilir: Birleşmiş Milletler'den Yapay Zeka Hakkında Korkutan Uyarı

Kadınlar Daha Çok Zarar Görebilir: Birleşmiş Milletler'den Yapay Zeka Hakkında Korkutan Uyarı

Yapay Zeka
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 11:13

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan çarpıcı bir rapora göre, yapay zekanın (AI) hızlı gelişimi, ülkelerin bu teknolojiye uyum sağlama kapasitesini aşıyor. Güçlü siyasi önlemler alınmadığı takdirde, bu durum küresel eşitsizlikleri derinleştirerek araştırmacıların 'Bir Sonraki Büyük Ayrışma' olarak adlandırdığı olguya yol açabilir.

Detaylar 👇

Kaynak: Euronews

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BM Kalkınma Programı’nın raporu, denetimsiz yapay zekanın son yarım yüzyılda gözlenen kalkınma eşitsizliklerinin daralma eğilimini tersine çevirebileceği konusunda uyararak acil eylem çağrısında bulunuyor.

BM Kalkınma Programı’nın raporu, denetimsiz yapay zekanın son yarım yüzyılda gözlenen kalkınma eşitsizliklerinin daralma eğilimini tersine çevirebileceği konusunda uyararak acil eylem çağrısında bulunuyor.

Yapay zeka modellerinin benimsenmesinin yıllar değil, aylar içinde gerçekleştiğini vurgulayan rapor, birçok ülkenin teknolojinin faydalarını yakalamak için gereken altyapı, beceri ve yönetişim sistemlerinden yoksun olduğunu belirtiyor. BM Kalkınma Programı'nın Asya-Pasifik başekonomisti Philip Schellekens, YZ çağının temel fay hattının 'kapasite' olduğunu ifade ediyor.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan ve gelir ile yaşam beklentisi farklarının en geniş olduğu Asya-Pasifik bölgesi, bu dinamikler için bir 'sıfır noktası' işlevi görüyor. Bölge, küresel YZ kullanıcılarının yarısından fazlasına sahip olsa da, bölge insanlarının sadece %14’ü aktif olarak YZ araçlarını kullanırken, 3,7 milyar kişi bu araçlardan uzak kalıyor. Ayrıca nüfusun dörtte biri hala çevrimdışı durumda.

Rapor, Çin, Singapur ve Güney Kore gibi ülkelerin YZ altyapısına büyük yatırım yaptığını; diğerlerinin ise temel dijital okuryazarlığı güçlendirmek için çabaladığını belirtiyor.

Rapor, Çin, Singapur ve Güney Kore gibi ülkelerin YZ altyapısına büyük yatırım yaptığını; diğerlerinin ise temel dijital okuryazarlığı güçlendirmek için çabaladığını belirtiyor.

Yapay zekanın bölgedeki yıllık GSYH büyümesini yaklaşık 2 yüzde puan artırma potansiyeli bulunmasına karşın, yaklaşık 1,3 milyar işçi kayıt dışı istihdamda, 770 milyon kadın işgücünün dışında ve 200 milyon kişi aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

AI'nın yol açtığı ekonomik ve toplumsal sarsıntılara en savunmasız gruplar kadınlar ve gençler.

AI'nın yol açtığı ekonomik ve toplumsal sarsıntılara en savunmasız gruplar kadınlar ve gençler.

Kadınların yaptığı işlerin otomasyona maruz kalma oranı, erkeklere göre neredeyse iki kat daha yüksek. Özellikle kariyerlerinin erken aşamalarındaki (22-25 yaş) gençlerin istihdamı, yapay zekaya yüksek maruziyeti olan rollerde şimdiden azalma gösteriyor.

Rapora göre yapay zeka sistemleri, eğitim verilerindeki eksiklikler nedeniyle kırsal ve yerli topluluklara karşı önyargı üretme riski taşıyor. Örneğin, ağırlıklı olarak kentli erkek borçluların verileriyle eğitilen AI destekli kredi modelleri, kadın girişimcileri ve kırsal çiftçileri hatalı biçimde “yüksek riskli” olarak değerlendirerek onların finansal fırsatlardan dışlanmasına yol açabiliyor.

UNDP Asya-Pasifik bölge direktörü Kanni Wignaraja, 'AI baş döndürücü bir hızla ilerliyor ve birçok ülke hala başlangıç çizgisinde' diyerek, artan YZ eşitsizliklerinin kaçınılmaz bir durum olmadığını ve doğru adımlarla bu uçurumun kapanabileceğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın