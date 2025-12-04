Kadınlar Daha Çok Zarar Görebilir: Birleşmiş Milletler'den Yapay Zeka Hakkında Korkutan Uyarı
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan çarpıcı bir rapora göre, yapay zekanın (AI) hızlı gelişimi, ülkelerin bu teknolojiye uyum sağlama kapasitesini aşıyor. Güçlü siyasi önlemler alınmadığı takdirde, bu durum küresel eşitsizlikleri derinleştirerek araştırmacıların 'Bir Sonraki Büyük Ayrışma' olarak adlandırdığı olguya yol açabilir.
Kaynak: Euronews
BM Kalkınma Programı’nın raporu, denetimsiz yapay zekanın son yarım yüzyılda gözlenen kalkınma eşitsizliklerinin daralma eğilimini tersine çevirebileceği konusunda uyararak acil eylem çağrısında bulunuyor.
Rapor, Çin, Singapur ve Güney Kore gibi ülkelerin YZ altyapısına büyük yatırım yaptığını; diğerlerinin ise temel dijital okuryazarlığı güçlendirmek için çabaladığını belirtiyor.
AI'nın yol açtığı ekonomik ve toplumsal sarsıntılara en savunmasız gruplar kadınlar ve gençler.
