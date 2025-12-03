Özlediğimiz Günlere Dönüyoruz: İnternetin En Doğal Hali "Indie Web" Nedir?

Renkli tasarımlar, piksel GIF'ler, hareketli arka planlar ve eski pop kültüre göndermeler bu sitelerin belirgin özellikleri. Windows 98 temalı etkileşimli sayfalar veya dekore edilmiş kişisel bloglar gibi özgün örneklerle karşılaşmak mümkün.

Bu hareketin temel taşı olarak topluluk odaklı yapısı kabul ediliyor. Webrings, 'web gardens' ve 'neighbors' gibi bölümler, GeoCities'in mahalle sistemini anımsatıyor. Sanatçılar ve çeşitli topluluklar, sosyal medyanın değişen moderasyon kurallarına ve artan yapay zeka içeriğine tepki olarak bu özgür alanlara yöneliyor. Bu siteler, ziyaretçiye sonsuz kaydırma, zorunlu mobil versiyon veya SEO dayatması yapmayarak sadece ziyaretçilere diledikleri zaman imza atabilecekleri bir ziyaretçi defteri sunuyor.