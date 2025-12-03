onedio
Özlediğimiz Günlere Dönüyoruz: İnternetin En Doğal Hali "Indie Web" Nedir?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
03.12.2025 - 13:40

Modern internetin algoritmik yapısına ve soğuk minimalizmine karşı, 'Indie Web' hareketi, internetin ilk günlerinin ruhunu tekrardan yaşatıyor. Bu akım, kullanıcıların kendi içeriklerini özgürce üretebildiği, kişisel ve yaratıcı web siteleri aracılığıyla dijital bir sığınak sunuyor. Indie Web'in merkezinde, algoritmaların ve yapay zekanın hakim olmadığı, insana ve topluluğa odaklanan bir internet deneyimi yaratma fikri yatıyor.

Indie Web'in kökleri, 1994 yılında kurulan ve 2009'da kapatılan efsanevi kişisel web sitesi barındırma platformu GeoCities'e dayanıyor.

Milyonlarca kişisel HTML sitesine ev sahipliği yapan bu platformun kaybı, dijital tarihin en büyük kayıplarından biri olarak görülür. Ancak bu mirasa sahip çıkan geliştirici Kyle Drake, 2013'te Neocities'i kurarak GeoCities'in felsefesini devam ettiriyor. Bu ücretsiz platform, kullanıcılara kendi HTML sitelerini yükleme veya tarayıcı tabanlı editörlerle oluşturma imkanı sunarak, modern internetin tek tipleşmesine güçlü bir alternatif oluşturuyor. 2024'te kurulan Nekoweb gibi platformlar da bu hareketin büyümesine katkı sağlıyor.

Indie Web siteleri, genellikle 90'ların internet estetiğinden ilham alıyor.

Renkli tasarımlar, piksel GIF'ler, hareketli arka planlar ve eski pop kültüre göndermeler bu sitelerin belirgin özellikleri. Windows 98 temalı etkileşimli sayfalar veya dekore edilmiş kişisel bloglar gibi özgün örneklerle karşılaşmak mümkün.

Bu hareketin temel taşı olarak topluluk odaklı yapısı kabul ediliyor. Webrings, 'web gardens' ve 'neighbors' gibi bölümler, GeoCities'in mahalle sistemini anımsatıyor. Sanatçılar ve çeşitli topluluklar, sosyal medyanın değişen moderasyon kurallarına ve artan yapay zeka içeriğine tepki olarak bu özgür alanlara yöneliyor. Bu siteler, ziyaretçiye sonsuz kaydırma, zorunlu mobil versiyon veya SEO dayatması yapmayarak sadece ziyaretçilere diledikleri zaman imza atabilecekleri bir ziyaretçi defteri sunuyor.

Sosyal medyada artan sansür, yaş sınırlamaları ve yapay zeka temelli içerik üretimi, Indie Web'e olan ilgiyi daha da arttırıyor.

Kodlama öğrenmeyi teşvik eden bu alan, HTML, CSS ve JavaScript öğrenmek isteyenler için canlı bir topluluk ve pratik zemini sunuyor. Indie Web, Flash oyunlar ve küçük etkileşimli içeriklerle eski internetin samimi ve yaratıcı ruhunu koruyarak, modern internetin hızına ve soğukluğuna karşı değerli bir sığınak işlevi görüyor.

