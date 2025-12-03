Özlediğimiz Günlere Dönüyoruz: İnternetin En Doğal Hali "Indie Web" Nedir?
Modern internetin algoritmik yapısına ve soğuk minimalizmine karşı, 'Indie Web' hareketi, internetin ilk günlerinin ruhunu tekrardan yaşatıyor. Bu akım, kullanıcıların kendi içeriklerini özgürce üretebildiği, kişisel ve yaratıcı web siteleri aracılığıyla dijital bir sığınak sunuyor. Indie Web'in merkezinde, algoritmaların ve yapay zekanın hakim olmadığı, insana ve topluluğa odaklanan bir internet deneyimi yaratma fikri yatıyor.
Indie Web'in kökleri, 1994 yılında kurulan ve 2009'da kapatılan efsanevi kişisel web sitesi barındırma platformu GeoCities'e dayanıyor.
Indie Web siteleri, genellikle 90'ların internet estetiğinden ilham alıyor.
Sosyal medyada artan sansür, yaş sınırlamaları ve yapay zeka temelli içerik üretimi, Indie Web'e olan ilgiyi daha da arttırıyor.
