Herkesin Gözü Burada: Dünyanın En Yaşanabilir Şehri Belli Oldu!

Herkesin Gözü Burada: Dünyanın En Yaşanabilir Şehri Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
03.12.2025 - 10:53

Global Cities Index tarafından yaşam kalitesini belirleyen altı ana kriterde yapılan değerlendirme sonucunda, dünyanın en yaşanabilir şehri olarak Fransa'dan bir bilim üssünü barındıran bir şehir öne çıktı. Fransız Alpleri'nin eteklerinde konumlanan bu şehir, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda bilimsel gücü ve sıra dışı yaşam standartlarıyla da dikkat çekiyor.

Grenoble, uzun yaşam beklentisi, çarpıcı gelir eşitliği, zengin kültürel doku, güçlü internet altyapısı ve çevreci ulaşım politikaları gibi kriterlerin tümünde zirveye yerleşerek küresel değerlendirmenin birincisi oldu.

Grenoble, uzun yaşam beklentisi, çarpıcı gelir eşitliği, zengin kültürel doku, güçlü internet altyapısı ve çevreci ulaşım politikaları gibi kriterlerin tümünde zirveye yerleşerek küresel değerlendirmenin birincisi oldu.

Grenoble, birbirine zıt şeylerin bir araya geldiği bir yer. Bir yandan çığır açan bilimsel araştırmaların ve teknolojik gelişmelerin merkeziyken, diğer yandan açık hava tutkunlarının buluşma noktası. Şehrin kimliğini; teleferiklerle dağ manzarasının tadını çıkarmak, kilometrelerce uzanan güvenli bisiklet yollarında özgürce pedal çevirmek ve dağların huzurunda sakin bir yaşam sürmek oluşturuyor.

Grenoble'ın ardından listenin üst sıralarında yer alan diğer şehirler de farklı özellikleriyle yaşam kalitesinin küresel standartlarını belirliyor.

Grenoble'ın ardından listenin üst sıralarında yer alan diğer şehirler de farklı özellikleriyle yaşam kalitesinin küresel standartlarını belirliyor.

Kanberra, Avustralya'nın başkenti olarak, iyi planlanmış yapısı, modern olanakları ve yüksek güvenlik düzeyi sayesinde ikinci sıraya yerleşti. Temiz ve düzenli kamusal alanlar, sakinlerine konforlu bir hayat sunuyor.

İsviçre'nin iki kenti de listede öne çıkıyor: Bern (3. sıra) UNESCO korumasındaki tarihi dokusunu modern altyapıyla birleştirirken, Basel (5. sıra) dünya standartlarındaki kültürel etkinlikleri ve University Hospital Basel gibi üstün sağlık kuruluşlarıyla güvenli bir yaşam merkezi vadediyor.

Norveç'in batı kıyısındaki Bergen (4. sıra), fiyortların ve dağların ortasında, düşük suç oranlarıyla Avrupa'nın en huzurlu şehirlerinden biri. Lüksemburg (6. sıra) ise sadece temizliği ve güvenliğiyle değil, aynı zamanda tamamen ücretsiz toplu taşıma uygulamasıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor.

İzlanda'nın huzurlu başkenti Reykjavik (7. sıra) doğayla iç içe mimarisiyle, Zürih (8. sıra) gelişmiş ulaşım ağı ve göl kıyısındaki düzeniyle, Belçika'dan Gent (9. sıra) yaya dostu atmosferiyle ve son olarak Fransa'dan Nantes (10. sıra) tarihi yapıları modern şehir yaşamıyla buluşturan dinamik yapısıyla listenin ilk onunu tamamlıyor. Bu şehirler, modern yaşamın konforunu, doğal güzellikleri ve yüksek sosyal standartları başarıyla bir araya getiriyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
