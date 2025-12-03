Herkesin Gözü Burada: Dünyanın En Yaşanabilir Şehri Belli Oldu!

Kanberra, Avustralya'nın başkenti olarak, iyi planlanmış yapısı, modern olanakları ve yüksek güvenlik düzeyi sayesinde ikinci sıraya yerleşti. Temiz ve düzenli kamusal alanlar, sakinlerine konforlu bir hayat sunuyor.

İsviçre'nin iki kenti de listede öne çıkıyor: Bern (3. sıra) UNESCO korumasındaki tarihi dokusunu modern altyapıyla birleştirirken, Basel (5. sıra) dünya standartlarındaki kültürel etkinlikleri ve University Hospital Basel gibi üstün sağlık kuruluşlarıyla güvenli bir yaşam merkezi vadediyor.

Norveç'in batı kıyısındaki Bergen (4. sıra), fiyortların ve dağların ortasında, düşük suç oranlarıyla Avrupa'nın en huzurlu şehirlerinden biri. Lüksemburg (6. sıra) ise sadece temizliği ve güvenliğiyle değil, aynı zamanda tamamen ücretsiz toplu taşıma uygulamasıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor.

İzlanda'nın huzurlu başkenti Reykjavik (7. sıra) doğayla iç içe mimarisiyle, Zürih (8. sıra) gelişmiş ulaşım ağı ve göl kıyısındaki düzeniyle, Belçika'dan Gent (9. sıra) yaya dostu atmosferiyle ve son olarak Fransa'dan Nantes (10. sıra) tarihi yapıları modern şehir yaşamıyla buluşturan dinamik yapısıyla listenin ilk onunu tamamlıyor. Bu şehirler, modern yaşamın konforunu, doğal güzellikleri ve yüksek sosyal standartları başarıyla bir araya getiriyor.