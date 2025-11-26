Dünyanın En Büyük Yatırımı Çöküyor: Japonya'nın 20 Milyar Dolarlık Yüzen Havalimanı Denize Batıyor
Japonya'da yapay bir ada üzerine 20 milyar dolarlık dev bir yatırımla inşa edilen Kansai Uluslararası Havalimanı, dünyanın en büyük mühendislik harikalarından biri olarak kabul ediliyordu. Ancak bu iddialı proje, inşa edildiği günden bu yana batma sorunuyla gündemdeki yerini koruyor. Okyanusun ortasına kurulan bu havalimanı, beklenenden daha hızlı bir şekilde suya gömülüyor ve bu durum hem devasa yatırımın geleceği hem de çevre güvenliği açısından ciddi endişelere yol açıyor.
Kaynak: Aerotime
Yapay adanın deniz seviyesinden yalnızca birkaç metre yüksekte olması, havalimanının kırılganlığını artırıyor.
Yetkililer, çöküşü yavaşlatmak amacıyla yoğun mühendislik çalışmaları yürütüyor.
