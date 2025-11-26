onedio
Dünyanın En Büyük Yatırımı Çöküyor: Japonya'nın 20 Milyar Dolarlık Yüzen Havalimanı Denize Batıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 09:57

Japonya'da yapay bir ada üzerine 20 milyar dolarlık dev bir yatırımla inşa edilen Kansai Uluslararası Havalimanı, dünyanın en büyük mühendislik harikalarından biri olarak kabul ediliyordu. Ancak bu iddialı proje, inşa edildiği günden bu yana batma sorunuyla gündemdeki yerini koruyor. Okyanusun ortasına kurulan bu havalimanı, beklenenden daha hızlı bir şekilde suya gömülüyor ve bu durum hem devasa yatırımın geleceği hem de çevre güvenliği açısından ciddi endişelere yol açıyor.

Kaynak: Aerotime

Yapay adanın deniz seviyesinden yalnızca birkaç metre yüksekte olması, havalimanının kırılganlığını artırıyor.

Uzmanlara göre, batmanın temel nedeni, deniz tabanına yerleştirilen yapay zeminin stabilite kaybı. Ağır beton yapıların ve sürekli iniş-kalkış yapan uçakların oluşturduğu muazzam basınç, zemin üzerinde tahmin edilenden daha büyük bir etki yaratarak zeminin zamanla çökmesine neden oluyor. İnşaat sırasında öngörülen bu durumun, beklenenden çok daha hızlı gerçekleşmesi, yetkilileri acil önlemler almaya zorladı.

Yetkililer, çöküşü yavaşlatmak amacıyla yoğun mühendislik çalışmaları yürütüyor.

Bu çalışmalar kapsamında; zemine ek destek kolonları yerleştiriliyor, son teknoloji sensörlerle çökme miktarı anlık olarak izleniyor ve deniz duvarları güçlendiriliyor. 

Ancak uzmanlar, okyanusun güçlü doğal dinamikleri ve iklim değişikliğinin tetiklediği deniz seviyesi yükselişi karşısında bu önlemlerin kalıcı çözüm olup olmayacağı konusunda şüpheli. Batma sürecinin durdurulamaması durumunda pistlerin kullanılamaz hale gelmesi ve terminal binalarının su altında kalması gibi yapısal riskler, bu dev eseri tamamen tehdit ediyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
