Utanmasa Atmosferi de Geçecek: Dubai'de Dünyanın En Yüksek Oteli Açıldı!

Otelde dünya mutfaklarından geniş seçenekler sunan sekiz farklı restoran ve kafe bulunuyor. Zirveye yakın bir konumda yer alan gözlem terası, ufuk çizgisine kadar uzanan panoramik manzaralar sunarken, 76. kattaki deniz manzaralı açık sonsuzluk havuzu, dünyanın en yüksekte konumlananları arasında yer alıyor. Otelin misafirleri için ayrıca 24 adet spor salonu da mevcut.