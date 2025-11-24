Utanmasa Atmosferi de Geçecek: Dubai'de Dünyanın En Yüksek Oteli Açıldı!
Dubai, gökyüzüne uzanan yeni bir rekora imza attı: 377 metre yüksekliğindeki dünyanın en yüksek oteli resmen hizmete girdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en canlı şehri olan Dubai Marina'da konumlanan Ciel Dubai Marina, 377 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek oteli oldu.
Toplam 82 kat üzerine kurulu olan otel, 1004 lüks oda ve süitiyle "dünyanın en yüksek oteli" unvanını taşıyor.
Ciel Dubai Marina, lüks yaşam tarzı ve gastronomi alanında da iddialı.
