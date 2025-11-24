onedio
Utanmasa Atmosferi de Geçecek: Dubai'de Dünyanın En Yüksek Oteli Açıldı!

Utanmasa Atmosferi de Geçecek: Dubai'de Dünyanın En Yüksek Oteli Açıldı!

Dubai
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
24.11.2025 - 11:18

Dubai, gökyüzüne uzanan yeni bir rekora imza attı: 377 metre yüksekliğindeki dünyanın en yüksek oteli resmen hizmete girdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en canlı şehri olan Dubai Marina'da konumlanan Ciel Dubai Marina, 377 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek oteli oldu.

Toplam 82 kat üzerine kurulu olan otel, 1004 lüks oda ve süitiyle "dünyanın en yüksek oteli" unvanını taşıyor.

Toplam 82 kat üzerine kurulu olan otel, 1004 lüks oda ve süitiyle "dünyanın en yüksek oteli" unvanını taşıyor.
Odaların tamamında, tavanından tabanına uzanan camlar sayesinde misafirler, Palm Jumeirah, Dubai silüeti ve Arap Körfezi'nin kesintisiz, nefes kesici manzaralarının tadını çıkarıyor.

Ciel Dubai Marina, lüks yaşam tarzı ve gastronomi alanında da iddialı.

Ciel Dubai Marina, lüks yaşam tarzı ve gastronomi alanında da iddialı.
Otelde dünya mutfaklarından geniş seçenekler sunan sekiz farklı restoran ve kafe bulunuyor. Zirveye yakın bir konumda yer alan gözlem terası, ufuk çizgisine kadar uzanan panoramik manzaralar sunarken, 76. kattaki deniz manzaralı açık sonsuzluk havuzu, dünyanın en yüksekte konumlananları arasında yer alıyor. Otelin misafirleri için ayrıca 24 adet spor salonu da mevcut.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
