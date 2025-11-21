Fransa'da Çalışan Adamdan Türkiye'ye Dahiyane Yatırım: "Avrupa'dan Daha Çok Kazanıyorum"
Kırk yıl boyunca Fransa'da dönercilik yaparak gurbetçi hayatı süren Ziya Nacaklı, emekliliğin ardından memleketi Denizli'ye kesin dönüş yaptı. Ancak Nacaklı için emeklilik, dinlenmekten çok yeni bir başlangıç demekti. On yıl önce hobi amaçlı diktiği birkaç ceviz ağacıyla başlayan bu serüven, kısa sürede dev bir tarım işletmesine dönüştü.
Çevre arazileri de satın alarak toplamda 35 dönümlük bir alana ulaşan Nacaklı, burada bin 200 adet ceviz ağacı yetiştirdi.
Denizli'nin Gürpınar bölgesinde yetişen cevizin kalitesi, Nacaklı'nın pazar endişesi yaşamasını engelliyor.
