Fransa'da Çalışan Adamdan Türkiye'ye Dahiyane Yatırım: "Avrupa'dan Daha Çok Kazanıyorum"

Dokuz yaşındaki ağaçlarından son hasatta 10 ton ceviz elde eden üretici, şaşırtıcı bir itirafta bulunuyor: 'Şu anda bile Fransa'daki işyerlerimden daha çok kazanıyorum.'

Nacaklı, tarımın bilimsel ve sistematik yapıldığında yüksek kazanç getirdiğini kanıtlıyor. Ceviz ağaçlarının asıl verimini 12 yaşında vereceğini belirten üreticinin nihai hedefi ise bin ton ceviz üretimi yaparak ulusal bir marka olmak.

Tarımın zahmetli sürecine dikkat çeken Nacaklı, ilk beş-altı yıl meyve alınamasa da, düzenli bakımla verimin her yıl katlandığını vurguluyor. Modern yöntemlerle çalışan Nacaklı, hasat sonrasındaki boylama, soyma ve kurutma işlemlerini mekanik sistemlerle gerçekleştiriyor. Özellikle evinin arkasına kurduğu 350 metrekarelik özel kurutma sistemi sayesinde cevizleri nem bırakmadan on gün içinde hazır hale getiriyor.