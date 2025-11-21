onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Fransa'da Çalışan Adamdan Türkiye'ye Dahiyane Yatırım: "Avrupa'dan Daha Çok Kazanıyorum"

Fransa'da Çalışan Adamdan Türkiye'ye Dahiyane Yatırım: "Avrupa'dan Daha Çok Kazanıyorum"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 11:01

Kırk yıl boyunca Fransa'da dönercilik yaparak gurbetçi hayatı süren Ziya Nacaklı, emekliliğin ardından memleketi Denizli'ye kesin dönüş yaptı. Ancak Nacaklı için emeklilik, dinlenmekten çok yeni bir başlangıç demekti. On yıl önce hobi amaçlı diktiği birkaç ceviz ağacıyla başlayan bu serüven, kısa sürede dev bir tarım işletmesine dönüştü.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çevre arazileri de satın alarak toplamda 35 dönümlük bir alana ulaşan Nacaklı, burada bin 200 adet ceviz ağacı yetiştirdi.

Çevre arazileri de satın alarak toplamda 35 dönümlük bir alana ulaşan Nacaklı, burada bin 200 adet ceviz ağacı yetiştirdi.

Dokuz yaşındaki ağaçlarından son hasatta 10 ton ceviz elde eden üretici, şaşırtıcı bir itirafta bulunuyor: 'Şu anda bile Fransa'daki işyerlerimden daha çok kazanıyorum.'

Nacaklı, tarımın bilimsel ve sistematik yapıldığında yüksek kazanç getirdiğini kanıtlıyor. Ceviz ağaçlarının asıl verimini 12 yaşında vereceğini belirten üreticinin nihai hedefi ise bin ton ceviz üretimi yaparak ulusal bir marka olmak.

Tarımın zahmetli sürecine dikkat çeken Nacaklı, ilk beş-altı yıl meyve alınamasa da, düzenli bakımla verimin her yıl katlandığını vurguluyor. Modern yöntemlerle çalışan Nacaklı, hasat sonrasındaki boylama, soyma ve kurutma işlemlerini mekanik sistemlerle gerçekleştiriyor. Özellikle evinin arkasına kurduğu 350 metrekarelik özel kurutma sistemi sayesinde cevizleri nem bırakmadan on gün içinde hazır hale getiriyor.

Denizli'nin Gürpınar bölgesinde yetişen cevizin kalitesi, Nacaklı'nın pazar endişesi yaşamasını engelliyor.

Denizli'nin Gürpınar bölgesinde yetişen cevizin kalitesi, Nacaklı'nın pazar endişesi yaşamasını engelliyor.

'Bölgede yetişen cevizin alıcısı her zaman var,' diyen üretici, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen toptancıların tatlı yapımında kullanmak için bu cevizi tercih ettiğini belirtiyor. Bölgenin iklim ve toprak yapısının cevizin rengini beyaz ve aromasını benzersiz kıldığını ifade ediyor. Yerinde kilosu 180 ila 200 lira arasında alıcı bulan Gürpınar cevizi, gurbetçi bir girişimcinin Türkiye toprağında bulduğu bereketli bir geri dönüş hikayesini temsil ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın