Anne, Babamıza Ne Kadar Teşekkür Etsek Az! Çocuk Sahibi Olmak Ömrü Kısaltıyor mu?
Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili yaptıkları 'ömür törpüsü' şakası, yeni bilimsel analizlerle bir gerçeğe dönüşüyor olabilir. Tarihi kayıtlar üzerinde yapılan bir araştırma, bazı annelerin yaşam sürelerinin, doğurdukları her çocuk için altı aya kadar kısalmış olabileceğini gösteriyor. Bu durum özellikle zorlu çevre koşullarında yaşayan kadınlar için daha belirgin. Peki çocuk yapmanın insan üzerindeki etkileri tam olarak ne?
Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nden Dr. Euan Young ve ekibi, 1866-1868 Büyük Finlandiya Kıtlığı döneminde 4.684 kadının doğum ve ölüm kayıtlarını inceledi.
Bilim insanlarına göre bunun temel nedeni, annelerin vücut enerjisini hayatta kalmak ve hücrelerini onarmak yerine, büyük ölçüde üremeye (hamilelik, emzirme, çocuk bakımı) yönlendirmesi.
Dr. Young, bu bulguların büyük ölçüde modern sağlığın güçlü olmadığı tarihsel dönemlere ait olduğunu vurguluyor.
