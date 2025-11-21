onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Anne, Babamıza Ne Kadar Teşekkür Etsek Az! Çocuk Sahibi Olmak Ömrü Kısaltıyor mu?

Anne, Babamıza Ne Kadar Teşekkür Etsek Az! Çocuk Sahibi Olmak Ömrü Kısaltıyor mu?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 09:50

Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili yaptıkları 'ömür törpüsü' şakası, yeni bilimsel analizlerle bir gerçeğe dönüşüyor olabilir. Tarihi kayıtlar üzerinde yapılan bir araştırma, bazı annelerin yaşam sürelerinin, doğurdukları her çocuk için altı aya kadar kısalmış olabileceğini gösteriyor. Bu durum özellikle zorlu çevre koşullarında yaşayan kadınlar için daha belirgin. Peki çocuk yapmanın insan üzerindeki etkileri tam olarak ne?

Detaylar 👇

Kaynak: BBC Türkçe

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nden Dr. Euan Young ve ekibi, 1866-1868 Büyük Finlandiya Kıtlığı döneminde 4.684 kadının doğum ve ölüm kayıtlarını inceledi.

Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nden Dr. Euan Young ve ekibi, 1866-1868 Büyük Finlandiya Kıtlığı döneminde 4.684 kadının doğum ve ölüm kayıtlarını inceledi.

Araştırmacılar, bu kıtlık sırasında çocuk sahibi olan kadınların, doğurdukları her çocuk için beklenen yaşam sürelerinin altı ay kısaldığını tespit etti. Kıtlık öncesi veya sonrası dönemde ise kadın yaşam süresi ile doğum yapma arasında böyle bir bağlantı bulunmadı. Bu bulgu, kadınların üreme yıllarında karşılaştığı çevresel stresin kilit bir faktör olduğunu ortaya koyuyor.

Bilim insanlarına göre bunun temel nedeni, annelerin vücut enerjisini hayatta kalmak ve hücrelerini onarmak yerine, büyük ölçüde üremeye (hamilelik, emzirme, çocuk bakımı) yönlendirmesi.

Bilim insanlarına göre bunun temel nedeni, annelerin vücut enerjisini hayatta kalmak ve hücrelerini onarmak yerine, büyük ölçüde üremeye (hamilelik, emzirme, çocuk bakımı) yönlendirmesi.

Bu durum, annedeki kaynakların tükenmesine ve ilerleyen yaşlarda kardiyovasküler ve metabolik hastalık risklerinin artmasına yol açıyor.

Bu teorinin evrimsel bir geçmişi de var: filler, balinalar ve insanlar gibi az yavru doğuran türler daha uzun yaşarken, çok sayıda yavruya sahip fareler gibi türler daha kısa ömürlü oluyor. Vücut hücrelerini onarmak için ayrılması gereken enerjinin, üreme ve büyüme için kullanılması, yaşlanmayı hızlandırıyor.

Dr. Young, bu bulguların büyük ölçüde modern sağlığın güçlü olmadığı tarihsel dönemlere ait olduğunu vurguluyor.

Dr. Young, bu bulguların büyük ölçüde modern sağlığın güçlü olmadığı tarihsel dönemlere ait olduğunu vurguluyor.

1800'lerde kadınlar ortalama dört-beş çocuk sahibiyken, günümüzde dünya ortalaması iki çocuğun biraz üzerinde.

Ancak Nijer, Sudan, Çad gibi yüksek doğum oranlarının devam ettiği ve yakın zamanda kıtlık ilan edilen bölgelerde, bu evrimsel olgunun etkilerinin görülmesi hala mümkün olabilir. Kısacası bu araştırma, çocuk sahibi olmanın yaşam süresi üzerindeki etkisinin, kadının yaşadığı çevre ve sahip olduğu çocuk sayısıyla doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın