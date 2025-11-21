Anne, Babamıza Ne Kadar Teşekkür Etsek Az! Çocuk Sahibi Olmak Ömrü Kısaltıyor mu?

Bu durum, annedeki kaynakların tükenmesine ve ilerleyen yaşlarda kardiyovasküler ve metabolik hastalık risklerinin artmasına yol açıyor.

Bu teorinin evrimsel bir geçmişi de var: filler, balinalar ve insanlar gibi az yavru doğuran türler daha uzun yaşarken, çok sayıda yavruya sahip fareler gibi türler daha kısa ömürlü oluyor. Vücut hücrelerini onarmak için ayrılması gereken enerjinin, üreme ve büyüme için kullanılması, yaşlanmayı hızlandırıyor.