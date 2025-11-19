Ne Muhasebeci Ne de Noter Katibi: Dünyanın En Sıkıcı Mesleği Belli Oldu

Verilerle uğraşmayı sevenler için bu iş katlanabilir olabilir; ancak çoğu katılımcıya göre sayı yığınları, tekrarlayan tablolar ve bitmek bilmeyen grafikler pek cazip görünmüyor.

Araştırmacılar, veri analistliğinin yaratıcılığa az yer bırakması ve sürekli tekrar içermesi nedeniyle sıkıcı algılandığını belirtiyor. Bu mesleği muhasebecilik, vergi uzmanlığı ve sigortacılık takip ediyor. Hepsinin ortak noktası ise katı bir düzen içinde yürüyen görevler ve sınırlı doğaçlama payı.

Yapılan araştırmada 'en sıkıcı' olarak seçilen ilk beş meslek şu şekilde sıralandı: