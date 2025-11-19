onedio
Ne Muhasebeci Ne de Noter Katibi: Dünyanın En Sıkıcı Mesleği Belli Oldu

Ne Muhasebeci Ne de Noter Katibi: Dünyanın En Sıkıcı Mesleği Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.11.2025 - 10:00

Bazı günler iş yerinde sıkılmak çoğumuzun aşina olduğu bir durumdur. Yine de bazı insanlar, mesleklerinin doğası gereği bu durumla her gün yüzleşmek zorunda kalabiliyor. Birleşik Krallık’taki Essex Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma ile uzmanlar, hangi mesleklerin en çok “uyku getiren' türde olduğunu ortaya koyarak dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Kaynak: Medium

Kaynak: https://medium.com/@me_68087/boring-i...
Çalışmaya katılan 500 kişinin yanıtları incelendiğinde, dünyanın en sıkıcı mesleği olarak veri analistliği seçildi.

Çalışmaya katılan 500 kişinin yanıtları incelendiğinde, dünyanın en sıkıcı mesleği olarak veri analistliği seçildi.

Verilerle uğraşmayı sevenler için bu iş katlanabilir olabilir; ancak çoğu katılımcıya göre sayı yığınları, tekrarlayan tablolar ve bitmek bilmeyen grafikler pek cazip görünmüyor.

Araştırmacılar, veri analistliğinin yaratıcılığa az yer bırakması ve sürekli tekrar içermesi nedeniyle sıkıcı algılandığını belirtiyor. Bu mesleği muhasebecilik, vergi uzmanlığı ve sigortacılık takip ediyor. Hepsinin ortak noktası ise katı bir düzen içinde yürüyen görevler ve sınırlı doğaçlama payı.

Yapılan araştırmada 'en sıkıcı' olarak seçilen ilk beş meslek şu şekilde sıralandı:

  • Veri analisti – Rakamlarla dolu uzun çalışma saatleri.

  • Muhasebeci – Düzen ve titizliğin hâkim olduğu finans dünyası.

  • Vergi uzmanı – Kural ve mevzuat içinde sıkışmış süreçler.

  • Sigortacı – Sözleşmeler ve hasar dosyalarının ağırlığı.

  • Temizlik görevlisi – Hayati olsa da çoğu zaman rutin işler.

Yaratıcılığa ve etkileşime açık alanlar daha ilgi çekici bulunuyor.

Yaratıcılığa ve etkileşime açık alanlar daha ilgi çekici bulunuyor.

Gazetecilik, sanat, öğretmenlik ve uygulamalı bilimler en heyecanlı meslekler arasında yer alıyor. Ancak bu işler de her zaman düşündüğümüz kadar hareketli değil; basın bültenleriyle boğuşmak ya da uzun hazırlık süreçleri geçirmek de işin bir parçası.

Araştırmanın işaret ettiği asıl mesele, iş yerinde can sıkıntısının hafife alınmaması gerektiği. Uzun süreli sıkıntı, motivasyonu düşürmekle kalmıyor; fiziksel sağlığı bile tehdit edebiliyor. Yine de sıkıcı görülen bir iş, doğru kişi için anlamlı olabilir. Sonuçta heyecan, büyük ölçüde bakış açısıyla şekillenir.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
