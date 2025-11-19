Ne Muhasebeci Ne de Noter Katibi: Dünyanın En Sıkıcı Mesleği Belli Oldu
Bazı günler iş yerinde sıkılmak çoğumuzun aşina olduğu bir durumdur. Yine de bazı insanlar, mesleklerinin doğası gereği bu durumla her gün yüzleşmek zorunda kalabiliyor. Birleşik Krallık’taki Essex Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma ile uzmanlar, hangi mesleklerin en çok “uyku getiren' türde olduğunu ortaya koyarak dikkat çekici sonuçlara ulaştı.
Çalışmaya katılan 500 kişinin yanıtları incelendiğinde, dünyanın en sıkıcı mesleği olarak veri analistliği seçildi.
Yaratıcılığa ve etkileşime açık alanlar daha ilgi çekici bulunuyor.
