Sınav Haftası Lazım Olur: Ders Çalışmak İçin En Etkili Zaman Belli Oldu!
Bilim insanları uzun süredir beynin en uyanık ve enerjik olduğu zamanların öğrenmek için en uygun anlar olduğunu düşünüyordu. Ancak Tohoku Üniversitesi'nden yapılan yeni bir çalışma, durumun tam tersi olabileceğini gösteriyor. Bu bulgular, beynin en az beklenen zamanlarda yeni bilgiyi özümsemeye daha yatkın hale geldiği belirli zaman dilimlerine işaret ediyor.
Uzmanlara göre hafif yorgunluk anları, uzun süreli öğrenme için daha iyi koşullar yaratabiliyor.
Peki bu zamanlamayı ne belirliyor? Cevap, uykululuk hissini tetikleyen molekül olan adenozin'de yatıyor.
