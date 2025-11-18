Bilim İnsanları Uyardı: Dünya'nın Ekseninde 80 Santimetrelik Kayma Tespit Edildi

Yeni yayımlanan bir araştırma, yeraltı suyunun aşırı pompalanmasının gezegenimizin dengesini beklenenden çok daha fazla bozduğunu ortaya koydu. 1993 ile 2010 yılları arasında yaklaşık 2.150 gigaton yeraltı suyunun çekilmesi, Dünya'nın dönüş ekseninde yaklaşık 80 santimetrelik bir kaymaya neden oldu. Bu muazzam su kütlesinin okyanuslara karışması ayrıca deniz seviyesinde de 6,1 milimetrelik bir yükselişe neden oldu. Peki bu kayma ne anlama geliyor?

Detaylar 👇