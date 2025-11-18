onedio
Bilim İnsanları Uyardı: Dünya'nın Ekseninde 80 Santimetrelik Kayma Tespit Edildi

Bilim İnsanları Uyardı: Dünya'nın Ekseninde 80 Santimetrelik Kayma Tespit Edildi

18.11.2025 - 09:04

Yeni yayımlanan bir araştırma, yeraltı suyunun aşırı pompalanmasının gezegenimizin dengesini beklenenden çok daha fazla bozduğunu ortaya koydu. 1993 ile 2010 yılları arasında yaklaşık 2.150 gigaton yeraltı suyunun çekilmesi, Dünya'nın dönüş ekseninde yaklaşık 80 santimetrelik bir kaymaya neden oldu. Bu muazzam su kütlesinin okyanuslara karışması ayrıca deniz seviyesinde de 6,1 milimetrelik bir yükselişe neden oldu. Peki bu kayma ne anlama geliyor?

NASA’nın 2016’da yayımladığı araştırmalar, Dünya’daki su kütlesinin gezegenin dönüşünü etkilediğini ortaya koymuştu. Yeni çalışma ise bu etkinin boyutunu ilk kez somut verilerle açık biçimde gösteriyor.

Seul Ulusal Üniversitesi'nden jeofizikçi Ki-Weon Seo ve ekibinin çalışması, iklimle bağlantılı faktörler arasında eksen kaymasına en büyük etkiyi yeraltı suyu kayıplarının yaptığını gösteriyor. Bilim insanları, durumu bir topacın üzerine küçük bir ağırlık eklemeye benzetiyor. Kısacası Dünya'daki su kütlesinin yer değiştirmesi, gezegenin dönme şeklini değiştiriyor.

Özellikle orta enlemlerden çekilen suyun okyanuslara taşınmasıyla ortaya çıkan etki, Batı Kuzey Amerika ve Kuzeybatı Hindistan gibi bölgelerdeki yoğun yeraltı suyu kullanımını değişimin ana nedenleri arasına yerleştiriyor.

Bu eksen kayması kısa vadede günlük yaşamı etkilemese de, deniz seviyesi, iklim modelleri ve su döngüsü gibi uzun vadeli küresel süreçler üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Araştırmacılar, kaymanın tamamen geri alınabilir bir süreç olmadığını, ancak küresel su yönetimi iyileştirilirse gelecekte yavaşlatılabileceğini belirtiyor. Bu çalışma, yeraltı suyu kullanımının iklim değişikliğine olan etkilerini yeniden değerlendirmek adına kritik bir adım olarak kabul ediliyor.

