Balıkesir Sındırgı'da 'Deprem Fırtınası': Bölgede Neden Bu Kadar Çok Deprem Oluyor?

Deprem Uzmanları
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 14:25

Son aylarda Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, art arda gelen depremlerle sarsılıyor. İlki 10 Ağustos'ta, ikincisi ise 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki iki büyük sarsıntının ardından bölgede binlerce artçı kaydedildi. Bu sismik hareketlilik uzmanlarca 'deprem fırtınası' olarak adlandırılıyor. 4,0'ten büyük depremlerin de yaşandığı bu süreç, binalarda hasara yol açtı ve ilçe afet bölgesi ilan edildi. Peki bu depremler neden oluyor?

Kaynak: BBC Türkçe

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Uzmanlar, 10 Ağustos'tan bu yana bölgede 16-17 bin civarında deprem meydana geldiğini belirtiyor.

Jeoloji uzmanı Prof. Okan Tüysüz, deprem fırtınasını olağan bir büyük deprem ve sönümlenen artçı sarsıntılar dizisinden farklı olarak, küçük bir bölgede farklı büyüklükteki depremlerin bir arada meydana gelmesi olarak tanımlıyor. Sındırgı, Afyon'dan başlayan 205 km uzunluğundaki Simav Fay Zonu üzerinde yer alıyor. Ancak uzmanlar, son dönemdeki depremlerin merkez üslerinin bu haritalanmış fay hattının biraz daha güneyinde, bilinmeyen veya haritalanmamış faylar üzerinde gerçekleştiğini belirtiyor.

Sarsıntıların güneyde yoğunlaşmasının nedenleri üzerine farklı teoriler bulunuyor.

earthquake.usgs.gov

Olası nedenlerden biri, yer kabuğunun derinliklerindeki magma sokulumu (magmanın çevresindeki kayaçlara yerleşmesi). MTA’nın Sındırgı raporu da bu ihtimale işaret ediyor. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu durumu, Afrika Levhası'nın ergimesiyle yükselen lavların Batı Anadolu'nun ince kabuğunu zorlamasına bağlıyor ve mekanizmayı Santorini’de gözlemlenen aktiviteye benzetiyor.

Uzmanların bir diğer teori ise bölgede daha önce 'ölü fay' olarak nitelendirilen fay hatlarının, aşırı stres yükü veya stres yönündeki değişimler nedeniyle yeniden dirilmesi. DEÜ’den Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Yaylacık, Emendere gibi mahalleler arasında yeni fay hatları tespit ettiklerini açıkladı. Doç. Dr. Bülent Özmen ise depremlerin hem tektonik gerilme hem de magmatik sokulumların etkisiyle devam ettiğini düşünüyor.

Sındırgı’daki hareketliliğin bölgedeki diğer fayları tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusu.

Doç. Dr. Bülent Özmen, bölgede 7 büyüklüğüne varacak deprem potansiyeli olan fayların varlığını bilindiğini belirtiyor. Pampal, özellikle Sındırgı fayı gibi normal bir fay olmayan, doğrultu atımlı Gelenbe fayına dikkat çekiyor. Sındırgı'daki binlerce depremin bu fayın sınırına stres transfer ettiği, kırılması durumunda ise 6-6,5 büyüklüğünde bir depremin söz konusu olabileceği uyarısında bulunuyor. Ancak Prof. Okan Tüysüz, hareketliliğin kendi içinde sınırlı kalacağını öngörüyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
