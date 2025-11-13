Balıkesir Sındırgı'da 'Deprem Fırtınası': Bölgede Neden Bu Kadar Çok Deprem Oluyor?

Olası nedenlerden biri, yer kabuğunun derinliklerindeki magma sokulumu (magmanın çevresindeki kayaçlara yerleşmesi). MTA’nın Sındırgı raporu da bu ihtimale işaret ediyor. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu durumu, Afrika Levhası'nın ergimesiyle yükselen lavların Batı Anadolu'nun ince kabuğunu zorlamasına bağlıyor ve mekanizmayı Santorini’de gözlemlenen aktiviteye benzetiyor.

Uzmanların bir diğer teori ise bölgede daha önce 'ölü fay' olarak nitelendirilen fay hatlarının, aşırı stres yükü veya stres yönündeki değişimler nedeniyle yeniden dirilmesi. DEÜ’den Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Yaylacık, Emendere gibi mahalleler arasında yeni fay hatları tespit ettiklerini açıkladı. Doç. Dr. Bülent Özmen ise depremlerin hem tektonik gerilme hem de magmatik sokulumların etkisiyle devam ettiğini düşünüyor.