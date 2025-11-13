Balıkesir Sındırgı'da 'Deprem Fırtınası': Bölgede Neden Bu Kadar Çok Deprem Oluyor?
Son aylarda Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, art arda gelen depremlerle sarsılıyor. İlki 10 Ağustos'ta, ikincisi ise 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki iki büyük sarsıntının ardından bölgede binlerce artçı kaydedildi. Bu sismik hareketlilik uzmanlarca 'deprem fırtınası' olarak adlandırılıyor. 4,0'ten büyük depremlerin de yaşandığı bu süreç, binalarda hasara yol açtı ve ilçe afet bölgesi ilan edildi. Peki bu depremler neden oluyor?
Uzmanlar, 10 Ağustos'tan bu yana bölgede 16-17 bin civarında deprem meydana geldiğini belirtiyor.
Sarsıntıların güneyde yoğunlaşmasının nedenleri üzerine farklı teoriler bulunuyor.
Sındırgı’daki hareketliliğin bölgedeki diğer fayları tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusu.
