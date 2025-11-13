Suudi Arabistan’ın 8 Trilyon Dolarlık Distopik Şehir Projesi Çöküşün Eşiğinde

Proje için şuana kadar 50 milyar dolar harcanmasına rağmen, Neom arazisi hala çoğunlukla inşaat kalıntılarıyla dolu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın projeyi büyük ölçüde ölçeklendirmesiyle bile, yapının ilk aşamaların planlanandan çok daha küçük olduğunu gösteriyor. The Line'ın bir 'stratejik öncelik' olduğu söylense de, şimdi 'nesiller arası bir gelişim' olarak tanımlanıyor. Bu da tamamlanma süresinin 2030'dan çok daha uzun olacağını işaret ediyor.

Proje, yabancı yatırımcıları çekmekte zorlanıyor ve üst düzey yöneticiler sürekli daha fazla fon talep ediyor. Proje çalışanları, The Line'ın asla tamamlanmayacağına dair yaygın bir inanca sahip.