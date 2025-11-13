Suudi Arabistan’ın 8 Trilyon Dolarlık Distopik Şehir Projesi Çöküşün Eşiğinde
Suudi Arabistan'ın fütüristik mega şehri Neom ve merkezindeki 8 trilyon dolarlık projesi The Line, önemli zorluklarla karşı karşıya. Başlangıçta 2030 yılına kadar 9 milyon kişiyi ağırlaması hedeflenen 170 km uzunluğundaki bu tek şeritlik şehir, raporlara göre teknik sorunlar ve finansal sıkıntılarla boğuşuyor.
Projenin mimari tasarımları, yatırımcılar için bile absürt duruyor.
Neom, Suudi Arabistan'ın küresel imajını yenileme, kendisini teknokratik bir merkez olarak sunma ve Batı'nın önemli endüstrilerine (yapay zeka, yenilenebilir enerji) ev sahipliği yapma çabasının bir göstergesi olarak tanıtılıyor.
