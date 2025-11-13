onedio
Suudi Arabistan’ın 8 Trilyon Dolarlık Distopik Şehir Projesi Çöküşün Eşiğinde

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 12:31

Suudi Arabistan'ın fütüristik mega şehri Neom ve merkezindeki 8 trilyon dolarlık projesi The Line, önemli zorluklarla karşı karşıya. Başlangıçta 2030 yılına kadar 9 milyon kişiyi ağırlaması hedeflenen 170 km uzunluğundaki bu tek şeritlik şehir, raporlara göre teknik sorunlar ve finansal sıkıntılarla boğuşuyor. 

Kaynak: Gizmodo

Kaynak: https://gizmodo.com/saudi-arabias-dys...
Projenin mimari tasarımları, yatırımcılar için bile absürt duruyor.

neom.scene7.com

Proje için şuana kadar 50 milyar dolar harcanmasına rağmen, Neom arazisi hala çoğunlukla inşaat kalıntılarıyla dolu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın projeyi büyük ölçüde ölçeklendirmesiyle bile, yapının ilk aşamaların planlanandan çok daha küçük olduğunu gösteriyor. The Line'ın bir 'stratejik öncelik' olduğu söylense de, şimdi 'nesiller arası bir gelişim' olarak tanımlanıyor. Bu da tamamlanma süresinin 2030'dan çok daha uzun olacağını işaret ediyor. 

Proje, yabancı yatırımcıları çekmekte zorlanıyor ve üst düzey yöneticiler sürekli daha fazla fon talep ediyor. Proje çalışanları, The Line'ın asla tamamlanmayacağına dair yaygın bir inanca sahip.

Neom, Suudi Arabistan'ın küresel imajını yenileme, kendisini teknokratik bir merkez olarak sunma ve Batı'nın önemli endüstrilerine (yapay zeka, yenilenebilir enerji) ev sahipliği yapma çabasının bir göstergesi olarak tanıtılıyor.

Ancak gelinen noktada, proje modernleşme yerine başarısızlık ve kraliyet ailesinin aşırı gururunun bir yansıması haline geldi. Üstelik projenin inşasında çalışan binlerce göçmen işçinin zorlu koşulları ve ölümleri, bu mega projenin karanlık yüzünü ortaya çıkarıyor. Krallık, yapay zeka ve veri merkezlerine yatırım yaparak daha başarılı bir strateji izliyor gibi görünse de, Neom şimdilik pahalı ve kanlı bir hayalden öteye gidemedi.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
