'Şehir Katili' Meteorun Ay'a Çarpma İhtimali Arttı: Uzmanlar, Dünya'ya Etkisinin Büyük Olacağını Söylüyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 13:15

Bilim insanları, 'şehir katili' olarak bilinen ve çapı 67 metre olan 2024 YR4 adlı asteroide dair endişe verici bir güncelleme paylaştı. Bu dev göktaşının 22 Aralık 2032 tarihinde Ay'a çarpma olasılığı şu anda yüzde 4, ancak yeni gözlemlerle bu oranın yüzde 30'a kadar yükselme ihtimali bulunuyor.

Kaynak: Daily Mail

Uzmanlar olası bir çarpışmanın sonuçlarının Dünya için büyük olacağını belirtiyor.

Çarpışmayla birlikte Ay yüzeyinde yaklaşık 1 kilometre genişliğinde bir krater oluşacak. Uzaya fırlayacak 10 bin ton kayaç, başta uydular olmak üzere Dünya yörüngesindeki iletişim sistemleri için ciddi bir tehlike yaratacak. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Andrew Rivkin, Şubat ayındaki yeni gözlemlerin bu riski tamamen ortadan kaldırabileceği gibi, yüzde 30'a da çıkarabileceğini belirtiyor.

Asteroid, bir süredir Dünya teleskoplarının görüş alanından çıktığı için izlenemiyor.

James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) devreye girmesiyle umut veren bir gelişme yaşandı. JWST, 18 ve 26 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak gözlemler ile 2024 YR4'ün konumunu ve hızını hassas bir şekilde ölçebilecek. Bu, çarpma olasılığının yüzde 1'in altına düşürülmesi için son büyük fırsatlardan biri olacak.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), göktaşını saptırma seçeneklerini değerlendiriyor.

Ancak bu tür bir müdahalenin etkili olabilmesi için 2030'dan önce başlatılması gerekiyor. Daha önce başarılı olan DART misyonunda asteroide uydu çarptırma yöntemi test edilmişti. Alternatif olarak nükleer patlatma, iyon itki ve kütle çekimini kullanan Yerçekimi Traktörü gibi yöntemler de planlar arasında.

Yetkililer, Ay çarpmasının Dünya'daki insanlar için doğrudan bir risk oluşturmadığını, ancak yörüngedeki uydu alt yapısı için ciddi riskler yaratarak uzay tabanlı iletişim sistemlerine zarar verebileceğini belirtiyor. ESA, şu an için özel bir misyon planlamasa da, yeni gözlemlerden sonra ek önlem planlarını değerlendireceğini açıkladı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Kzlt

Bu gibi risklere karşı Dart dışında ki diğer iki seçeneğe Bennu ve Hammer planı adını vermişlerdi.