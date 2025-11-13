'Şehir Katili' Meteorun Ay'a Çarpma İhtimali Arttı: Uzmanlar, Dünya’ya Etkisinin Büyük Olacağını Söylüyor!

Ancak bu tür bir müdahalenin etkili olabilmesi için 2030'dan önce başlatılması gerekiyor. Daha önce başarılı olan DART misyonunda asteroide uydu çarptırma yöntemi test edilmişti. Alternatif olarak nükleer patlatma, iyon itki ve kütle çekimini kullanan Yerçekimi Traktörü gibi yöntemler de planlar arasında.

Yetkililer, Ay çarpmasının Dünya'daki insanlar için doğrudan bir risk oluşturmadığını, ancak yörüngedeki uydu alt yapısı için ciddi riskler yaratarak uzay tabanlı iletişim sistemlerine zarar verebileceğini belirtiyor. ESA, şu an için özel bir misyon planlamasa da, yeni gözlemlerden sonra ek önlem planlarını değerlendireceğini açıkladı.