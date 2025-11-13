'Şehir Katili' Meteorun Ay'a Çarpma İhtimali Arttı: Uzmanlar, Dünya’ya Etkisinin Büyük Olacağını Söylüyor!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Bilim insanları, 'şehir katili' olarak bilinen ve çapı 67 metre olan 2024 YR4 adlı asteroide dair endişe verici bir güncelleme paylaştı. Bu dev göktaşının 22 Aralık 2032 tarihinde Ay'a çarpma olasılığı şu anda yüzde 4, ancak yeni gözlemlerle bu oranın yüzde 30'a kadar yükselme ihtimali bulunuyor.
Detaylar 👇
Kaynak: Daily Mail
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlar olası bir çarpışmanın sonuçlarının Dünya için büyük olacağını belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asteroid, bir süredir Dünya teleskoplarının görüş alanından çıktığı için izlenemiyor.
NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), göktaşını saptırma seçeneklerini değerlendiriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu gibi risklere karşı Dart dışında ki diğer iki seçeneğe Bennu ve Hammer planı adını vermişlerdi.