Üç Kilosu Bir Daire Değerinde! İşte Askerlerin Başında Sabah Akşam Nöbet Tuttuğu O Tarlalar

Üç Kilosu Bir Daire Değerinde! İşte Askerlerin Başında Sabah Akşam Nöbet Tuttuğu O Tarlalar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 11:21

Türkiye'nin 'Kırmızı Altın'ı olarak bilinen bitkinin hasadı, Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşmesine rağmen Çorum'da da tüm hızıyla devam ediyor. Kilosu 600 bin liraya ulaşan bu değerli bitki, çiftçiler için adeta bir servet değerinde. Bu dudak uçuklatan fiyat, çiftçilerin hasat döneminde tarlaların başında gece gündüz nöbet tutmaya itiyor.

Safran, kilogram başına dünyanın en pahalı tarım ürünlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Safranın yüksek fiyatları maalesef tarlalarda hırsızlık vakalarının artmasına yol açıyor. Çorumlu çiftçiler, büyük bir emeğin ve servetin karşılığı olan mahsullerini korumak için çaba gösterirken, Jandarma ekipleri de devreye girdi.

Üretimin sorunsuz ilerlemesi ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi amacıyla jandarma, gece görüşlü kameralarla tarlaların güvenliğini kesintisiz olarak sağlıyor. Böylece hem çiftçinin alın teri hem de ülkenin ekonomik değeri korunmuş oluyor.

Çorumlu çiftçilerin yıllardır süren safran yetiştiriciliği, bu sezon yüksek bir verimlilikle karşılık buldu.

Üreticiler, geçtiğimiz dönemlere kıyasla daha bol mahsul aldıklarını belirtiyor. Ortalama büyüklükteki bir tarladan 24-25 kilogram ürün toplanabilmesi, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Elde edilen bu değerli ürünün büyük bir kısmı ise yurt dışına ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
