Üç Kilosu Bir Daire Değerinde! İşte Askerlerin Başında Sabah Akşam Nöbet Tuttuğu O Tarlalar
Türkiye'nin 'Kırmızı Altın'ı olarak bilinen bitkinin hasadı, Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşmesine rağmen Çorum'da da tüm hızıyla devam ediyor. Kilosu 600 bin liraya ulaşan bu değerli bitki, çiftçiler için adeta bir servet değerinde. Bu dudak uçuklatan fiyat, çiftçilerin hasat döneminde tarlaların başında gece gündüz nöbet tutmaya itiyor.
Safran, kilogram başına dünyanın en pahalı tarım ürünlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Çorumlu çiftçilerin yıllardır süren safran yetiştiriciliği, bu sezon yüksek bir verimlilikle karşılık buldu.
