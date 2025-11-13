Üç Kilosu Bir Daire Değerinde! İşte Askerlerin Başında Sabah Akşam Nöbet Tuttuğu O Tarlalar

Safranın yüksek fiyatları maalesef tarlalarda hırsızlık vakalarının artmasına yol açıyor. Çorumlu çiftçiler, büyük bir emeğin ve servetin karşılığı olan mahsullerini korumak için çaba gösterirken, Jandarma ekipleri de devreye girdi.

Üretimin sorunsuz ilerlemesi ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi amacıyla jandarma, gece görüşlü kameralarla tarlaların güvenliğini kesintisiz olarak sağlıyor. Böylece hem çiftçinin alın teri hem de ülkenin ekonomik değeri korunmuş oluyor.