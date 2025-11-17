4500 Yıllık Gizem: Mısır'da Bir Piramitte Keşfedilen Gizli Geçit İzleri!

Piramidin içinde binlerce yıldır gömülü olan firavunun lahdi 19. yüzyılda kaybolmuş olsa da, piramidin kendisi hala keşfedilmemiş mimari gizemler barındırıyor.

Münih Teknik Üniversitesi'nden (TUM) Prof. Christian Grosse'un ekibi, radar ve ultrason gibi yapıya zarar vermeyen yöntemlerle piramidin içini detaylıca inceledi. Çalışmada en dikkat çekici bölge piramidin doğu cephesi oldu. Bu cephede, zemine yakın konumlanan granit blokların yüzey pürüzsüzlüğü, piramidin normalde kuzeydeki ana girişinde kullanılan taşlarla aynı nitelikte olduğunu gösteriyor. Bu durum, burada eski bir girişipn izlerinin olabileceği şüphesini kuvvetlendirdi.