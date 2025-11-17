onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
4500 Yıllık Gizem: Mısır'da Bir Piramitte Keşfedilen Gizli Geçit İzleri!

4500 Yıllık Gizem: Mısır'da Bir Piramitte Keşfedilen Gizli Geçit İzleri!

Mısır
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 15:57

Mısır'daki Gize Platosu'nun üç büyük piramidinden en küçüğü olan Menkaure Piramidi, binlerce yıldır sakladığı büyük bir sırrı sonunda açığa çıkarmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 4500 yıl önce inşa edilen bu anıtta, bilim insanları yüksek teknoloji ürünü tarama yöntemleri kullanarak daha önce bilinmeyen gizli bir girişe işaret eden yapısal boşluklar tespit etti.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Firavun Menkaure için M.Ö. 2510 civarında yapılan piramit, yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip.

Firavun Menkaure için M.Ö. 2510 civarında yapılan piramit, yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip.

Piramidin içinde binlerce yıldır gömülü olan firavunun lahdi 19. yüzyılda kaybolmuş olsa da, piramidin kendisi hala keşfedilmemiş mimari gizemler barındırıyor.

Münih Teknik Üniversitesi'nden (TUM) Prof. Christian Grosse'un ekibi, radar ve ultrason gibi yapıya zarar vermeyen yöntemlerle piramidin içini detaylıca inceledi. Çalışmada en dikkat çekici bölge piramidin doğu cephesi oldu. Bu cephede, zemine yakın konumlanan granit blokların yüzey pürüzsüzlüğü, piramidin normalde kuzeydeki ana girişinde kullanılan taşlarla aynı nitelikte olduğunu gösteriyor. Bu durum, burada eski bir girişipn izlerinin olabileceği şüphesini kuvvetlendirdi.

Yapılan taramalar, doğu cephesinin hemen arkasında, hava dolu iki farklı boşluğun varlığını kesinleştirdi.

Yapılan taramalar, doğu cephesinin hemen arkasında, hava dolu iki farklı boşluğun varlığını kesinleştirdi.

Bu anomaliler, boyut ve düzenleri hesap edildiğinde piramidin modern çağda bilinmeyen ikinci bir girişin var olma ihtimalini oldukça güçlendiriyor.

Bu keşif, piramidin bugüne kadar gezilebilen dar koridorları ve mezar odalarının ötesinde, Menkaure Piramidi'nin derinliklerinde yeni, keşfedilmemiş odalara ve geçitlere açılan gizemli kapılar olabileceği ihtimalini gün önüne seriyor. Piramidin içinde bilinmeyen firavunların olabileceği düşüncesi yüzünden, araştırmacılar bu keşfin kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın