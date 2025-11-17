4500 Yıllık Gizem: Mısır'da Bir Piramitte Keşfedilen Gizli Geçit İzleri!
Mısır'daki Gize Platosu'nun üç büyük piramidinden en küçüğü olan Menkaure Piramidi, binlerce yıldır sakladığı büyük bir sırrı sonunda açığa çıkarmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 4500 yıl önce inşa edilen bu anıtta, bilim insanları yüksek teknoloji ürünü tarama yöntemleri kullanarak daha önce bilinmeyen gizli bir girişe işaret eden yapısal boşluklar tespit etti.
Firavun Menkaure için M.Ö. 2510 civarında yapılan piramit, yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip.
Yapılan taramalar, doğu cephesinin hemen arkasında, hava dolu iki farklı boşluğun varlığını kesinleştirdi.
