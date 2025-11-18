Bir Sen Eksiktin: Jeff Bezos'tan 6.2 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Girişimi
Kaynak: https://www.nytimes.com/2025/11/17/bu...
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, teknoloji dünyasında yankı uyandıran yeni bir hamleyle yapay zeka sektörüne iddialı bir giriş yapıyor. Bezos, Amazon'dan 2021'deki ayrılışının ardından ilk kez üst düzey bir operasyonel rol üstlenerek, Project Prometheus adlı girişimin eş CEO'su oldu. Bu girişim, sadece dijital metinlerle sınırlı kalmayıp, fiziksel dünyayı anlayan yeni nesil yapay zeka sistemleri geliştirmeyi hedefliyor.
Detaylar 👇
Kaynak: Nytimes
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Project Prometheus, kuruluş aşamasında aldığı 6,2 milyar dolarlık devasa yatırım ile dikkatleri üzerine çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Project Prometheus, henüz yeri ve kuruluş tarihi belli olmamasına rağmen, yaklaşık 100 kişilik üst düzey araştırmacı ekibini OpenAI, Google DeepMind ve Meta gibi sektörün en yetenekli uzmanlarından toplamış durumda.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın