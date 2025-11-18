onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Sen Eksiktin: Jeff Bezos'tan 6.2 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Girişimi

Bir Sen Eksiktin: Jeff Bezos'tan 6.2 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Girişimi

Yapay Zeka
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 10:44

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, teknoloji dünyasında yankı uyandıran yeni bir hamleyle yapay zeka sektörüne iddialı bir giriş yapıyor. Bezos, Amazon'dan 2021'deki ayrılışının ardından ilk kez üst düzey bir operasyonel rol üstlenerek, Project Prometheus adlı girişimin eş CEO'su oldu. Bu girişim, sadece dijital metinlerle sınırlı kalmayıp, fiziksel dünyayı anlayan yeni nesil yapay zeka sistemleri geliştirmeyi hedefliyor.

Detaylar 👇

Kaynak: Nytimes

Kaynak: https://www.nytimes.com/2025/11/17/bu...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Project Prometheus, kuruluş aşamasında aldığı 6,2 milyar dolarlık devasa yatırım ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Project Prometheus, kuruluş aşamasında aldığı 6,2 milyar dolarlık devasa yatırım ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu miktar, şirketi dünyanın en fazla fonlanan start-up'larından biri yapıyor ve Google, Microsoft, OpenAI gibi devlerin domine ettiği rekabetçi yapay zeka ekosistemine güçlü bir başlangıç yapmasını sağlıyor.

Girişimin temel amacı, klasik dil modellerinden farklılaşarak bilimsel keşif, mühendislik ve endüstriyel üretim alanlarında kullanılabilecek sistemler yaratmak. Şirketin odak noktaları arasında uzay teknolojileri, otomotiv mühendisliği, gelişmiş bilgisayar donanımları ve özellikle robotik ve fiziksel deneylerle öğrenen yapay zeka modelleri bulunuyor. Bu yaklaşım, robotların kendi kendilerine deney yaparak veri üretebilmesini ve deneysel geri bildirimle öğrenmesini içeriyor. Bu, mühendislik ve bilimsel süreçleri çarpıcı biçimde hızlandırma potansiyeli taşıyor.

Project Prometheus, henüz yeri ve kuruluş tarihi belli olmamasına rağmen, yaklaşık 100 kişilik üst düzey araştırmacı ekibini OpenAI, Google DeepMind ve Meta gibi sektörün en yetenekli uzmanlarından toplamış durumda.

Project Prometheus, henüz yeri ve kuruluş tarihi belli olmamasına rağmen, yaklaşık 100 kişilik üst düzey araştırmacı ekibini OpenAI, Google DeepMind ve Meta gibi sektörün en yetenekli uzmanlarından toplamış durumda.

Jeff Bezos, şirketi Google’ın X laboratuvarında Sergey Brin ile çalışmış deneyimli fizikçi ve kimyager Vik Bajaj ile birlikte yönetecek. Bajaj, sağlık bilimleri ve yapay zeka odaklı girişimlerdeki geçmişiyle projeye kritik bir tecrübe katıyor. Bezos'un bu eş CEO'luk pozisyonu, Blue Origin'deki 'kurucu' unvanından farklı olarak, doğrudan operasyonel sorumluluk üstlendiği ilk büyük girişimi olması açısından büyük önem taşıyor. Project Prometheus, başarılı olduğu takdirde materyal biliminden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda çığır açabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın