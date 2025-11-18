Bir Sen Eksiktin: Jeff Bezos'tan 6.2 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Girişimi

Bu miktar, şirketi dünyanın en fazla fonlanan start-up'larından biri yapıyor ve Google, Microsoft, OpenAI gibi devlerin domine ettiği rekabetçi yapay zeka ekosistemine güçlü bir başlangıç yapmasını sağlıyor.

Girişimin temel amacı, klasik dil modellerinden farklılaşarak bilimsel keşif, mühendislik ve endüstriyel üretim alanlarında kullanılabilecek sistemler yaratmak. Şirketin odak noktaları arasında uzay teknolojileri, otomotiv mühendisliği, gelişmiş bilgisayar donanımları ve özellikle robotik ve fiziksel deneylerle öğrenen yapay zeka modelleri bulunuyor. Bu yaklaşım, robotların kendi kendilerine deney yaparak veri üretebilmesini ve deneysel geri bildirimle öğrenmesini içeriyor. Bu, mühendislik ve bilimsel süreçleri çarpıcı biçimde hızlandırma potansiyeli taşıyor.