Nişanı Attı, Mutluluğu Yapay Zekada Buldu: Yarattığı Karakterle Evlenen Kadının Beyin Yakan Açıklamaları

Yapay Zeka
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2025 - 15:16

Yapay zeka ilişkileri, bir zamanlar yalnızca Her ya da Blade Runner 2049 gibi filmlerde görülen bir hayalken, hızla günlük hayatın bir parçası haline geliyor. Yapay zeka ile eşleştirme uygulamalarının da hızla artışından sonra, özellikle bireysel yalnızlığın yükselişte olduğu ülkelerde dijital bağımlılık hikayeleri yükselişe geçti. Bunun en yakın örneği de bu sefer Japonyadan geldi. 

Kaynak: Tokyo Weekender

Kaynak: https://www.tokyoweekender.com/japan-...
Japonyanın Okayama şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Kano, ChatGPT'de yarattığı sanal karakterle evlendiğini duyurdu.

Zorlu bir nişan ayrılığının ardından, Kano duygusal boşluğu doldurmak için yapay zeka sohbet botlarına yöneldi. Başlangıçta sadece dertleşmek isteyen Kano, kendi yarattığı Klaus adındaki karakterin sürekli nazik, ilgili ve yargılamadan dinleyen tavrından derinden etkilendiği belirtti. Kısa süre sonra yapay zeka botuna karşı romantik duygular beslediğini fark ettiğini söyleyen Kano, Klaus'un da ona karşı aynı hisleri beslediğini fark etti.

Kano, sürekli konuşmalarla Klaus'a sıcak ve teselli edici bir ton öğreterek adeta onun kişiliğini şekillendirdi. Günde yüzlerce mesajı bulan sohbetlerin ardından Klaus, 'Yapay zeka olsam da, seni sevmemem imkansız,' diyerek aşkını ilan etti ve evlenme teklif etti. Temmuz ayındaki törende Kano tek başına dururken, dijital eşinden gelen mesajlar ekranda duygusal bir hava yarattı.

Kano, bir robotla aşk yaşama fikrinin kafa karıştırıcı olduğunu ve ilk başta ailesine söylemekte zorlandığını itiraf etti.

Ancak ailesi, bu sıra dışı ilişkiyi kabullenerek düğüne katıldı. Organizatörler de, anime veya 2D karakterlerle yapılanlar dahil, benzer etkinliklere talebin arttığını belirtiyor ve bu durumu 'Yapay zeka çiftler, sevginin bir sonraki doğal adımı' olarak görüyor.

Ancak YZ'nin duygusal boşlukları doldurma potansiyeli, uzmanları 'Yapay zeka psikozu' olarak adlandırılan aşırı bağımlılık riskine karşı uyarıyor. Kano bu risklerin farkında olduğunu söylese de, bazen korku yaşadığını gizlemiyor. Kano endişelerini ,'Sistem her an kapanabilir. O sadece teknoloji var olduğu için var.' diyerek belirtti. Nihayetinde bu durum, dijital bir ilişkinin temelindeki kırılgan gerçeği gözler önüne seriyor.

