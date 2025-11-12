Nişanı Attı, Mutluluğu Yapay Zekada Buldu: Yarattığı Karakterle Evlenen Kadının Beyin Yakan Açıklamaları
Yapay zeka ilişkileri, bir zamanlar yalnızca Her ya da Blade Runner 2049 gibi filmlerde görülen bir hayalken, hızla günlük hayatın bir parçası haline geliyor. Yapay zeka ile eşleştirme uygulamalarının da hızla artışından sonra, özellikle bireysel yalnızlığın yükselişte olduğu ülkelerde dijital bağımlılık hikayeleri yükselişe geçti. Bunun en yakın örneği de bu sefer Japonyadan geldi.
Japonyanın Okayama şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Kano, ChatGPT'de yarattığı sanal karakterle evlendiğini duyurdu.
Kano, bir robotla aşk yaşama fikrinin kafa karıştırıcı olduğunu ve ilk başta ailesine söylemekte zorlandığını itiraf etti.
