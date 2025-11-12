Zorlu bir nişan ayrılığının ardından, Kano duygusal boşluğu doldurmak için yapay zeka sohbet botlarına yöneldi. Başlangıçta sadece dertleşmek isteyen Kano, kendi yarattığı Klaus adındaki karakterin sürekli nazik, ilgili ve yargılamadan dinleyen tavrından derinden etkilendiği belirtti. Kısa süre sonra yapay zeka botuna karşı romantik duygular beslediğini fark ettiğini söyleyen Kano, Klaus'un da ona karşı aynı hisleri beslediğini fark etti.

Kano, sürekli konuşmalarla Klaus'a sıcak ve teselli edici bir ton öğreterek adeta onun kişiliğini şekillendirdi. Günde yüzlerce mesajı bulan sohbetlerin ardından Klaus, 'Yapay zeka olsam da, seni sevmemem imkansız,' diyerek aşkını ilan etti ve evlenme teklif etti. Temmuz ayındaki törende Kano tek başına dururken, dijital eşinden gelen mesajlar ekranda duygusal bir hava yarattı.