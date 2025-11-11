onedio
Doktorların Bile Pabucu Dama Atıldı! İşte Yapay Zekayla Ortaya Çıkan Yeni Meslekler

Yapay Zeka
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 18:10

Yapay zeka teknolojileri son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişerek iş dünyasını kökten değiştiriyor. Yapay zeka bazı sektörleri negatif etkilemesine rağmen yeni uzmanlık alanlarının doğmasına neden oluyor. Bu büyük teknolojik devrim milyonlarca insanın iş süreçlerini yeniden şekillendirirken, geleceğin en kritik rollerini de beraberinde getiriyor. Peki bu dönüşümle birlikte hayatımıza hızlıca giren meslek neler?

Kaynak: Sales Force

Kaynak: https://www.salesforce.com/blog/ai-jobs/
1. Yapay zeka ile iletişimin anahtarı Prompt Mühendisiliğinden geçiyor.

Yapay zeka ile ortaya çıkan meslekler arasında en bilineni Prompt Mühendisidir. Özellikle ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının yükselişiyle popülerleşen bu rol, temel olarak 'yapay zekaya doğru soruyu sorma sanatı' olarak tanımlanır. Prompt mühendisleri, yapay zekadan alabileceği en iyi, en yaratıcı ve en verimli yanıtı garantilemek için en doğru komutları oluşturmaya odaklanır. Yapay zeka modellerinin çalışma mantığını analiz ederek, yüksek başarı oranına ulaşılmasını sağlarlar.

2. Yapay zekanın ahlaki ve yasal pusulası Yapay Zeka Etiği Uzmanları olarak bilinir.

Yapay Zeka karar alma süreçlerinde daha fazla güçlendikçe, kararların adil, şeffaf ve önyargısız olması zorunludur. İşte bu noktada Yapay Zeka Etiği Uzmanları devreye girer. Bu uzmanlar, geliştirilen yapay zeka modellerinin ırksal, cinsiyetçi veya sosyoekonomik önyargılar içermemesini sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca yapay zekanın yasal düzenlemelere uyumunu ve toplumsal risklerini de yakından denetlerler.

3. Yapay Zeka Eğitmenleri, yapay zeka modellerinin öğretmeni olarak bilinir.

Makine öğrenmesi modelleri öğrenmek için devasa miktarda veriye ihtiyaç duyar. Yapay Zeka Eğitmenleri (YZ Veri Etiketleyiciler/Küratörler) ise bu verileri anlamlandırıp yapay zeka modellerine sunan kişilerdir. Onlar, bir yapay zeka aracının karmaşık sorulara yanıt vermesinden veya görsellerdeki nesneleri doğru ayırt etmesinden sorumlu olan yapay zeka modellerinin temel yeteneklerini geliştiren öğretmenleridir.

4. Siber savunmanın yeni savunucuları artık Yapay Zeka Güvenliği Uzmanları.

Siber güvenliğin yeni ve kritik bir alt alanı olarak öne çıkan Yapay Zeka Güvenliği Uzmanı, yapay zeka modellerini olası siber saldırılara karşı korumak için çalışır. Görevleri arasında özel güvenlik önlemlerini belirleme, potansiyel saldırıları öngörme ve muhtemel tehditlere karşı gerekli savunma mekanizmalarını oluşturma gibi hayati sorumluluklar bulunur.

5. Yapay Zeka Ürün Yöneticisi inovasyonu yönlendiren yeni rol olarak bilinir.

Yapay Zeka Ürün Yöneticisi, geleneksel ürün yöneticiliği rolünün yapay zeka ile entegre edilmiş halidir. Bu profesyoneller, yapay zeka ve sektör trendlerini yakından takip ederek, yapay zekanın mevcut sorunları nasıl çözebileceğini keşfeder. Yeni iş fırsatlarını yakalamaya çalışarak ve yapay zeka odaklı ürünlerin tüm yaşam döngüsünü yöneterek inovasyona yön verirler.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
