Doktorların Bile Pabucu Dama Atıldı! İşte Yapay Zekayla Ortaya Çıkan Yeni Meslekler
Yapay zeka teknolojileri son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişerek iş dünyasını kökten değiştiriyor. Yapay zeka bazı sektörleri negatif etkilemesine rağmen yeni uzmanlık alanlarının doğmasına neden oluyor. Bu büyük teknolojik devrim milyonlarca insanın iş süreçlerini yeniden şekillendirirken, geleceğin en kritik rollerini de beraberinde getiriyor. Peki bu dönüşümle birlikte hayatımıza hızlıca giren meslek neler?
1. Yapay zeka ile iletişimin anahtarı Prompt Mühendisiliğinden geçiyor.
2. Yapay zekanın ahlaki ve yasal pusulası Yapay Zeka Etiği Uzmanları olarak bilinir.
3. Yapay Zeka Eğitmenleri, yapay zeka modellerinin öğretmeni olarak bilinir.
4. Siber savunmanın yeni savunucuları artık Yapay Zeka Güvenliği Uzmanları.
5. Yapay Zeka Ürün Yöneticisi inovasyonu yönlendiren yeni rol olarak bilinir.
