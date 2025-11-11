Doktorların Bile Pabucu Dama Atıldı! İşte Yapay Zekayla Ortaya Çıkan Yeni Meslekler

Yapay zeka ile ortaya çıkan meslekler arasında en bilineni Prompt Mühendisidir. Özellikle ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının yükselişiyle popülerleşen bu rol, temel olarak 'yapay zekaya doğru soruyu sorma sanatı' olarak tanımlanır. Prompt mühendisleri, yapay zekadan alabileceği en iyi, en yaratıcı ve en verimli yanıtı garantilemek için en doğru komutları oluşturmaya odaklanır. Yapay zeka modellerinin çalışma mantığını analiz ederek, yüksek başarı oranına ulaşılmasını sağlarlar.