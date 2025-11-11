onedio
Buzdolabınız Hava Sızdırmasın: A4 Kağıdı ile Cebinizi Düşünen Basit Tüyo

Buzdolabınız Hava Sızdırmasın: A4 Kağıdı ile Cebinizi Düşünen Basit Tüyo

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 15:55

Soğuk kış günlerinde bile, buzdolabınızın enerji verimliliğini korumak düşündüğünüzden daha önemli. Yıpranmış kapı contaları da birçok evde sessiz sedasız enerji ve gıda israfına yol açan bir sorun. Uzmanlar, soğuk havanın kaçışını önleyen bu lastiklerin kritik rolünü vurguluyor. Beko UK Ürün Yönetimi Başkanı Salah Sun de, contalarınızı kontrol etmenin çok basit bir yolu olduğunu söylüyor.

Kaynak: Wales Online

Kaynak: https://www.walesonline.co.uk/news/uk...
Kışın ortam sıcaklığı düşük olduğu için buzdolabının daha az yorulacağını düşünebilirsiniz.

Kışın ortam sıcaklığı düşük olduğu için buzdolabının daha az yorulacağını düşünebilirsiniz.

Ancak kapı contalarındaki en ufak bir çatlak veya gevşeme, size pahalıya patlayabilir. Soğuk hava dışarı sızdığında, cihazınızın motoru telafi etmek için fazla mesai yapar. Bu durum, hem elektrik faturasının yükselmesine hem de buzdolabının ömrünün kısalmasına neden olur. Gıda kaybını önlemek ve bütçenizi korumak için, contaların durumu asla ihmal edilmemelidir.

Kapı contalarınızın ne kadar iyi çalıştığını anlamak için karmaşık aletlere ihtiyacınız yok; sadece bir A4 kağıdı yeterli.

Kapı contalarınızın ne kadar iyi çalıştığını anlamak için karmaşık aletlere ihtiyacınız yok; sadece bir A4 kağıdı yeterli.

Beko'dan ürün yönetimi uzmanının önerdiği bu basit yöntemle sızıntı olup olmadığını anında öğrenebilirsiniz. Kağıdın bir kısmını kapı contası ile buzdolabı arasına sıkıştırın, ardından kapıyı tamamen kapatın ve kağıdı nazikçe çekmeyi deneyin. Eğer kağıt kolayca kayıp çıkıyorsa, buzdolabınızın kapısı düzgün yalıtım sağlamıyor demektir ve sızıntı varsa conta değişimi veya onarımı düşünülmelidir.

Verimliliği artırmak için contalarınızı düzenli olarak ılık su ve sabunla temizlemeniz öneriliyor.

Verimliliği artırmak için contalarınızı düzenli olarak ılık su ve sabunla temizlemeniz öneriliyor.

Bu, hem hijyeni sağlar hem de lastiğin esnekliğini korumasına yardımcı olur. Ayrıca, buzdolabınızın kapağını sadece ihtiyacınız olduğu kadar açık tutarak, cihazınızın enerji tüketimini minimumda tutabilir ve gıdalarınızın tazeliğini daha uzun süre koruyabilirsiniz.

