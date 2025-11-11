Buzdolabınız Hava Sızdırmasın: A4 Kağıdı ile Cebinizi Düşünen Basit Tüyo
Kaynak: https://www.walesonline.co.uk/news/uk...
Soğuk kış günlerinde bile, buzdolabınızın enerji verimliliğini korumak düşündüğünüzden daha önemli. Yıpranmış kapı contaları da birçok evde sessiz sedasız enerji ve gıda israfına yol açan bir sorun. Uzmanlar, soğuk havanın kaçışını önleyen bu lastiklerin kritik rolünü vurguluyor. Beko UK Ürün Yönetimi Başkanı Salah Sun de, contalarınızı kontrol etmenin çok basit bir yolu olduğunu söylüyor.
Detaylar 👇
Kaynak: Wales Online
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kışın ortam sıcaklığı düşük olduğu için buzdolabının daha az yorulacağını düşünebilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapı contalarınızın ne kadar iyi çalıştığını anlamak için karmaşık aletlere ihtiyacınız yok; sadece bir A4 kağıdı yeterli.
Verimliliği artırmak için contalarınızı düzenli olarak ılık su ve sabunla temizlemeniz öneriliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın