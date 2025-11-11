Yine Aklımızda Deli Sorular: Tuvalet Kağıtları Neden Desenli Üretiliyor?

Birçok üretici, kendine özgü desenleri bir imza olarak kullanarak ürünü rakiplerinden ayırt eder ve marka kimliğini güçlendirir. Bu küçük detaylar, tüketicinin algısında ürünü daha kaliteli ve özel gösterebilir.

Sonuç olarak, tuvalet kağıdındaki desenler sadece basit bir süslemeden ibaret değil; kağıdın katmanlarını bir arada tutan, emiciliği artıran ve yumuşaklığı sağlayan bir tasarımın detaylardır.