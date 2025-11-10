onedio
Bataryaya Zarar mı Veriyor? Hızlı Şarjın Telefon Bataryasına Etkisi Açıklandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2025 - 11:34

Akıllı telefon kullanıcılarının yıllardır merak ettiği sorunun cevabı sonunda kapsamlı bir testle netleşti: Hızlı şarj bataryayı 'öldürüyor' mu? YouTube kanalı HTX Studio ekibi, bu sorunun yanıtını bulmak için yaklaşık 2 yıllık bir döngüyü simüle eden 6 aylık zorlu bir test gerçekleştirdi.

Buyurun detaylara 👇

Kaynak: HTX Studio

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=kLS5C...
Testte toplam altı adet iPhone 12 kullanıldı. Telefonların yarısı hızlı şarj ile, diğer yarısı ise klasik (yavaş) şarj yöntemleriyle şarj edildi.

Yapılan testte tüm cihazların bataryaları, özel bir yazılımla sürekli olarak belirli aralıklarda boşaltılıp dolduruldu. Ayrıca, batarya ömrünü uzattığı düşünülen yüzde 30 – yüzde 80 şarj aralığının etkisi de ayrı bir grupla incelendi. Her telefonun batarya kapasitesi, 500 şarj döngüsü sonunda titizlikle ölçüldü.

Deneyin sonunda elde edilen sonuçlar test ekibini bile şaşırttı.

Hızlı şarjın batarya ömrüne etkisi, sanıldığı kadar büyük değildi. Evet, bataryayı %30 ile %80 aralığında tutmak minimal bir sağlık kazancı sağlasa da, aradaki fark günlük kullanımda fark edilemeyecek kadar küçük.

Araştırmacılar, bu küçük fark için kullanıcı konforundan ödün verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, 'iPhone’unuzu nasıl isterseniz öyle şarj edin,' tavsiyesinde bulundu. Uzmanlar, bu sonuçların Android telefonlar için de birebir geçerli olduğunu belirtiyor. Modern cihazlarda hızlı şarj artık normal bir kullanım alışkanlığı haline geldi.

Ek olarak, iPhone bataryasının daha yavaş tükenmesi için basit bir püf nokta mevcut: Şarjı azalan telefonu ekranı aşağı bakacak şekilde bir yüzeye koymak. Uzmanlar bu basit hareketin, ekran ve sensörlerin devre dışı kalmasını sağlayarak gereksiz enerji tüketimini azalttığını belirtiyor.

Yorum Yazın