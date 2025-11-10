Bataryaya Zarar mı Veriyor? Hızlı Şarjın Telefon Bataryasına Etkisi Açıklandı

Hızlı şarjın batarya ömrüne etkisi, sanıldığı kadar büyük değildi. Evet, bataryayı %30 ile %80 aralığında tutmak minimal bir sağlık kazancı sağlasa da, aradaki fark günlük kullanımda fark edilemeyecek kadar küçük.

Araştırmacılar, bu küçük fark için kullanıcı konforundan ödün verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, 'iPhone’unuzu nasıl isterseniz öyle şarj edin,' tavsiyesinde bulundu. Uzmanlar, bu sonuçların Android telefonlar için de birebir geçerli olduğunu belirtiyor. Modern cihazlarda hızlı şarj artık normal bir kullanım alışkanlığı haline geldi.

Ek olarak, iPhone bataryasının daha yavaş tükenmesi için basit bir püf nokta mevcut: Şarjı azalan telefonu ekranı aşağı bakacak şekilde bir yüzeye koymak. Uzmanlar bu basit hareketin, ekran ve sensörlerin devre dışı kalmasını sağlayarak gereksiz enerji tüketimini azalttığını belirtiyor.