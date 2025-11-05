Dijital Güvenlik Uzmanları Uyardı: Herkesin Telefonunda Olan Tehlikeli Uygulamalar

Uzmanlar, kullanıcıların telefon ayarlarından uygulama izinlerini düzenli olarak kontrol etmelerini ve gereksiz erişimleri kısıtlamalarını tavsiye ediyor. En etkili koruma yöntemi ise yalnızca güvenilir kaynaklardan indirilen uygulamaları kullanmak ve tüm erişim izinlerini minimum düzeyde tutmaktan geçiyor. Ayrıca hergün kullandığınız uygulamaların open source alternatiflerini kullanmanız, verilerinizin nasıl kullanıldığını daha detaylı kontrol etmenizi sağlayabilir.