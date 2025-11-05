Dijital Güvenlik Uzmanları Uyardı: Herkesin Telefonunda Olan Tehlikeli Uygulamalar
Kaynak: https://www.bgr.com/2009478/common-ip...
Hayatımızın merkezinde yer alan akıllı telefonlarda bulunan ve günlük rutinimizin parçası haline gelmiş bazı popüler uygulamalar, kişisel gizliliğimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Dijital güvenlik uzmanları, asıl sorunun uygulamaların sunduğu hizmetlerde değil, kullanıcı verilerini toplama ve paylaşma yöntemlerinde yattığını vurguluyor.
Detaylar 👇
Kaynak: BGR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2019'da Apple'ın, Siri ses kayıtlarını (özel konuşmalar dahil) performans iyileştirmesi için başkalarına dinlettiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google Chrome'un gizli sekmesi düşündüğünüz kadar gizli değil.
Meta (Instagram/Facebook), "Pay or Consent" modeliyle AB veri kurallarını ihlal etti.
TikTok, Çin hükümetiyle bağlantıları ve veri paylaşımı iddiaları nedeniyle eleştiriliyor.
LinkedIn'in iPhone uygulaması, iş geçmişi ve kişiler dahil kapsamlı kullanıcı verileri topluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ücretsiz VPN uygulamalarının verilerinizi ne yaptığı belli değil.
Temizleyici uygulamalar bile verilerinizi kullanıyor.
Peki verilerinizi nasıl korursunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
amerika merkezli bir siteden c/p yaparak içerik hazırlamaya gerek var mı? yok efendim kullanıcı verisi topluyormuş. lan bizim ülkece verilerimiz ortalıkta. a... Devamını Gör
Çok Haklısın 👏
Bu haberin devamında güvenilir programları da verseler alternatif olarak.
E devlet ve MHRS verilerini çalmışlar kozmik odalar açılmış habere bak mk gülermisin ağlarmısın