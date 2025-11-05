onedio
Dijital Güvenlik Uzmanları Uyardı: Herkesin Telefonunda Olan Tehlikeli Uygulamalar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
05.11.2025 - 10:32

Hayatımızın merkezinde yer alan akıllı telefonlarda bulunan ve günlük rutinimizin parçası haline gelmiş bazı popüler uygulamalar, kişisel gizliliğimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Dijital güvenlik uzmanları, asıl sorunun uygulamaların sunduğu hizmetlerde değil, kullanıcı verilerini toplama ve paylaşma yöntemlerinde yattığını vurguluyor. 

Kaynak: BGR

Kaynak: https://www.bgr.com/2009478/common-ip...
2019'da Apple'ın, Siri ses kayıtlarını (özel konuşmalar dahil) performans iyileştirmesi için başkalarına dinlettiği ortaya çıktı.

2025'te şirket, ABD'deki kayıtlar için 95 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Siri yanlışlıkla tetiklenebildiğinden, kayda giren sesler gizlilik endişesi yarattı. Bu durum, Apple'ın 'önce gizlilik' imajına zarar veriyor.

Google Chrome'un gizli sekmesi düşündüğünüz kadar gizli değil.

Chrome'u gizli sekme oturumları verilerinizi yine de toplanabiliyor. Google, Gizli Mod'da izinsiz veri toplama iddiaları üzerine 2024'te milyarlarca özel kayıt silmeyi kabul etti. Ayrıca, Eylül 2025'te, kullanıcılar takibi devre dışı bıraksa bile mobil cihazlardan veri topladığı için Google'a 425 milyon dolar ceza kesildi.

Meta (Instagram/Facebook), "Pay or Consent" modeliyle AB veri kurallarını ihlal etti.

Meta 2025'te, kullanıcıları kişiselleştirilmiş reklamlar için veri paylaşmaya zorladığı için AB'de 200 milyon Avro para cezası aldı. Ayrıca, platform çocukların verilerini koruyamadığı için 2022'de 405 milyon Avro ceza almıştı. Şirketin veri toplama ve çocuk gizliliği uygulamaları yoğun inceleme altında kalmaya devam ediyor.

TikTok, Çin hükümetiyle bağlantıları ve veri paylaşımı iddiaları nedeniyle eleştiriliyor.

Mayıs 2025'te İrlanda, AB yasalarına uymadığı ve Çin'deki personele kullanıcı verisi erişimi sağladığı için TikTok'a 530 milyon Avro ceza kesti. TikTok, tuş vuruşu düzenlerini bile topluyor. ABD dahil birçok ülke, güvenlik endişeleri nedeniyle uygulamaya kısıtlamalar getirdi.

LinkedIn'in iPhone uygulaması, iş geçmişi ve kişiler dahil kapsamlı kullanıcı verileri topluyor.

2024'te, uygulamanın push bildirimleri aracılığıyla parmak izi çıkarma amaçlı cihaz detaylarını (saat dilimi, parlaklık) topladığı ortaya çıktı. İrlanda, davranışsal analizde yasa dışı veri kullanımı nedeniyle LinkedIn'e 310 milyon Avro ceza kesti. Bu durum, profesyonel uygulamalardaki veri gizliliği ihlallerini gösteriyor.

Ücretsiz VPN uygulamalarının verilerinizi ne yaptığı belli değil.

Araştırmalar, gizlilik amacıyla indirilen ücretsiz VPN'lerin önemli bir kısmının hangi verileri topladığını ve kimlerle paylaştığını açıklayan bir gizlilik bildirimi dahi bulundurmadığını gösteriyor. Bu uygulamalar veri satışı yapan arka plan servislerine dönüşebilir.

Temizleyici uygulamalar bile verilerinizi kullanıyor.

Cihaz hızlandırma veya depolama alanı temizleme vaadiyle sunulan bu uygulamaların %70'i, topladığı konum ve uygulama kullanım verilerini üçüncü taraflara aktarıyor.

Peki verilerinizi nasıl korursunuz?

Uzmanlar, kullanıcıların telefon ayarlarından uygulama izinlerini düzenli olarak kontrol etmelerini ve gereksiz erişimleri kısıtlamalarını tavsiye ediyor.  En etkili koruma yöntemi ise yalnızca güvenilir kaynaklardan indirilen uygulamaları kullanmak ve tüm erişim izinlerini minimum düzeyde tutmaktan geçiyor. Ayrıca hergün kullandığınız uygulamaların open source alternatiflerini kullanmanız, verilerinizin nasıl kullanıldığını daha detaylı kontrol etmenizi sağlayabilir.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
5
2
1
0
0
0
0
_so_far_so_good_

amerika merkezli bir siteden c/p yaparak içerik hazırlamaya gerek var mı? yok efendim kullanıcı verisi topluyormuş. lan bizim ülkece verilerimiz ortalıkta. a... Devamını Gör

gungr Okan

Çok Haklısın 👏

Abdullah Er

Bu haberin devamında güvenilir programları da verseler alternatif olarak.

Emrah Dost

E devlet ve MHRS verilerini çalmışlar kozmik odalar açılmış habere bak mk gülermisin ağlarmısın