Cebinde Bu Madeni Paradan Olan Yaşadı! Koleksiyoncular Tanesine 23 Bin Liraya Veriyor
Özel olarak basılan bu madeni paralar, kısa sürede koleksiyon piyasasının en değerli parçaları arasına girdi. Sınırlı sayıda üretilmesi ve tarihi anlamı nedeniyle, bu özel paraların değeri hızlıca katlandı. Başlarda günlük dolaşım için üretilen bu madeni paralar, bugün ikinci el satış platformlarında 23 bin 879 TL gibi uçuk fiyatlara alıcı bulabiliyor.
Detaylar
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane tarafından 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı anısına basılan bu özel hatıra serisi, hem vatandaşlar hem de koleksiyonerler için büyük değer taşıyor.
Özellikle temiz, yıpranmamış ve ilk seri basım örnekler, çevrimiçi açık artırmalarda 10 bin TL'den başlayıp 23 bin TL'ye kadar ulaşan fiyatlarla el değiştiriyor.
