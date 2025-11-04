Cebinde Bu Madeni Paradan Olan Yaşadı! Koleksiyoncular Tanesine 23 Bin Liraya Veriyor

Ancak bu büyük ilgi, beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Uzmanlar, piyasada hızla artan sahte 5 TL madeni paralara karşı vatandaşları uyarıyor. Orijinal paraların 'TC Darphane' yazısı, net kabartma detayları ve parlak kenar hatlarıyla kolayca ayırt edilebileceği belirtiliyor.

Bu özel para için yükselen taleple birlikte, sosyal medyada cüzdanlarındaki paraları kontrol eden binlerce kişinin paylaşımları dikkat çekiyor. Uzmanlar, 100. yıl 5 TL'sinin değerinin gelecekte daha da artacağını öngörerek, bu özel parçanın uzun vadeli koleksiyon ve yatırım dünyasında kalıcı bir yer edineceğini belirtiyor.