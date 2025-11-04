onedio
Cebinde Bu Madeni Paradan Olan Yaşadı! Koleksiyoncular Tanesine 23 Bin Liraya Veriyor

madeni para
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 11:30

Özel olarak basılan bu madeni paralar, kısa sürede koleksiyon piyasasının en değerli parçaları arasına girdi. Sınırlı sayıda üretilmesi ve tarihi anlamı nedeniyle, bu özel paraların değeri hızlıca katlandı. Başlarda günlük dolaşım için üretilen bu madeni paralar, bugün ikinci el satış platformlarında 23 bin 879 TL gibi uçuk fiyatlara alıcı bulabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane tarafından 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı anısına basılan bu özel hatıra serisi, hem vatandaşlar hem de koleksiyonerler için büyük değer taşıyor.

Bir yüzünde 'Türkiye Yüzyılı' teması, diğer yüzünde ise Cumhuriyet'in kuruluşuna atıfta bulunan motifler bulunuyor. Numizmatik uzmanlarına göre, paranın hızla değerlenmesinin arkasında üç temel etken yatıyor: sınırlı basım nedeniyle oluşan nadirlik, 100. yıl vurgusunun yarattığı kültürel ve tarihi belge niteliği ve tarihi hatıra paralara artan ilgi sayesinde güçlü bir yatırım aracı haline gelmesi.

Özellikle temiz, yıpranmamış ve ilk seri basım örnekler, çevrimiçi açık artırmalarda 10 bin TL'den başlayıp 23 bin TL'ye kadar ulaşan fiyatlarla el değiştiriyor.

Ancak bu büyük ilgi, beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Uzmanlar, piyasada hızla artan sahte 5 TL madeni paralara karşı vatandaşları uyarıyor. Orijinal paraların 'TC Darphane' yazısı, net kabartma detayları ve parlak kenar hatlarıyla kolayca ayırt edilebileceği belirtiliyor.

Bu özel para için yükselen taleple birlikte, sosyal medyada cüzdanlarındaki paraları kontrol eden binlerce kişinin paylaşımları dikkat çekiyor. Uzmanlar, 100. yıl 5 TL'sinin değerinin gelecekte daha da artacağını öngörerek, bu özel parçanın uzun vadeli koleksiyon ve yatırım dünyasında kalıcı bir yer edineceğini belirtiyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
