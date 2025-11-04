Kardeş Kardeşten Nafaka İster mi? Hukukta Zengin Kardeşin Fakir Kardeşe Yardım Etme Zorunluluğu
Türk Medeni Kanunu (TMK), aile bağlarının gücünü sadece manevi bir görev olarak görmez; zor durumdaki yakınlara destek olmayı yasal bir zorunluluk olarak da düzenler. Bu zorunluluğun en çarpıcı örneklerinden biri, toplumda sıkça rastlanan 'zengin kardeş-fakir kardeş' durumu için getirilen yardım nafakası hükmüdür. TMK’nın 364. maddesi, sevap olmaktan öte, bu yardımı hukuki bir görev haline getiren bir hükümdür.
Madde 364, bir kişinin yardım etmemesi halinde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu (anne, baba, nine, dede), altsoyu (çocuk, torun) ve kardeşlerine nafaka vermekle yükümlü olduğunu net bir dille ifade eder.
Yardım nafakası kendiliğinden başlamaz; yoksulluk tehlikesi altındaki kişinin veya vekilinin Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açması gerekir.
Madde 364, günümüzde de uygulanmaya devam ediyor.
