ABD'li Banka Açıkladı: Altın İçin 2026 Tahmini Yükseldi

31.10.2025 - 10:55

Altın fiyatları, son dönemde kırdığı rekorların ardından yaşadığı sert düşüşe rağmen yeniden toparlanma çabasında. Altının ons fiyatı, 20 Ekim'de 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış, ancak gelen satış baskısıyla 4 bin doların hemen altında işlem görmeye başlamıştı. Bu yıl şaşırtıcı bir performans sergileyen altın, şimdiye kadar yüzde 51'lik etkileyici bir artış kaydetti. Peki bu artışın devamı gelecek mi?

Kaynak: https://www.tipranks.com/news/gold-bo...
Gelecek yıllara dair altın beklentileri yatırımcılar için büyük merak konusu.

Bu bağlamda, ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Wells Fargo'dan önemli bir revizyon geldi. Banka, ons altın için 2026 sonu hedef bandını belirgin şekilde yükseltti.

Daha önceki 3 bin 900 - 4 bin 100 dolarlık tahmin bandı, 4 bin 500 - 4 bin 700 dolara çıkarıldı. Bu iddialı yükseltme, altının uzun vadede güçlü bir potansiyel taşıdığına işaret ediyor. Wells Fargo'nun bu revizyonu, altın piyasasının geleceğine dair umutları artırıyor.

