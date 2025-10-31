ABD'li Banka Açıkladı: Altın İçin 2026 Tahmini Yükseldi

Bu bağlamda, ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Wells Fargo'dan önemli bir revizyon geldi. Banka, ons altın için 2026 sonu hedef bandını belirgin şekilde yükseltti.

Daha önceki 3 bin 900 - 4 bin 100 dolarlık tahmin bandı, 4 bin 500 - 4 bin 700 dolara çıkarıldı. Bu iddialı yükseltme, altının uzun vadede güçlü bir potansiyel taşıdığına işaret ediyor. Wells Fargo'nun bu revizyonu, altın piyasasının geleceğine dair umutları artırıyor.