Korktuğumuz Başımıza Geldi: Spotify'a Zam Geldi!

Spotify
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 10:46

Geçtiğimiz günlerde dijital müzik platformu Spotify'ın Türkiye'deki abonelik ücretlerine yüzde 70 zam yaptığı iddia edilmişti. Şimdi ise kullancılara gelen Kasım ayı fatura maillerinde fiyatlandırmada yapılan bu değişikliğin gerçek olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’de en çok kullanılan müzik platformlarından biri olan Spotify’ın abonelik ücretlerine zam yapıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Kasım ayı faturalarının kullanıcılara ulaşmasıyla birlikte, bu fiyat artışının aslında gerçek olduğu ortaya çıktı. Uygun fiyat politikasıyla YouTube Music ve Apple Music gibi rakiplerinin önünde yer alan Spotify, yapılan son zamla birlikte artık eskisi kadar “ekonomik” bir seçenek olmaktan uzaklaştı.

Fiyat değişikliği Kasım ayındaki faturalar yansımaya başladı bile.

Yapılan zam ile birlikte bireysel abonelik 59,99 TL’den 99 TL’ye, öğrenci aboneliği 32,99 TL’den 55 TL’ye, Duo aboneliği aylık 79,99 TL’den 135 TL’ye, Aile aboneliği ise aylık 99,99 TL’den 165 TL’ye yükseldi. Bu zamlarla birlikte Spotify, ülkedeki en pahalı müzik platformu oldu.

Ömer Faruk Kino
