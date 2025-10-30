Korktuğumuz Başımıza Geldi: Spotify'a Zam Geldi!

Kasım ayı faturalarının kullanıcılara ulaşmasıyla birlikte, bu fiyat artışının aslında gerçek olduğu ortaya çıktı. Uygun fiyat politikasıyla YouTube Music ve Apple Music gibi rakiplerinin önünde yer alan Spotify, yapılan son zamla birlikte artık eskisi kadar “ekonomik” bir seçenek olmaktan uzaklaştı.