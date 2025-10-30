onedio
Gecelerimizi Aydınlatan Ay Artık Yalnız Değil: Dünya'nın Yeni Uydusu Keşfedildi

Uzay
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 09:48

Gökbilimciler, Dünya'nın yörüngesinde 'yarı-uydu' adı verilen yeni bir gök cismi keşfetti. 2025 PN7 adlı bu küçük asteroit, yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve küçük bir ofis binası büyüklüğünde. Galler'deki Fifth Star Labs'tan Dr. Jenifer Millard'ın hesaplamalarına göre, bu yeni yoldaşımız yaklaşık 60 yıldır bizimle hareket ediyor ve yörüngesini 2083 yılına kadar sürdürecek.

Hawaii'deki Pan-STARRS gözlemevi tarafından tespit edilen bu cisim, gezegenimizin Güneş etrafındaki yörüngesiyle neredeyse eşzamanlı hareket ediyor.

Ancak, uzmanların da açıkladığı gibi, yarı uydular Ay gibi Dünya'ya kütleçekimsel olarak bağlı değildir. Onlar, bizimle birlikte Güneş'in etrafında dönerken, Dünya'ya çok yakın bir güzergah izledikleri için, bizim açımızdan yörüngemizde dönüyormuş gibi görünürler. Bu geçici yörüngeler en fazla bir yüzyıl sürebilir.

Dünya'nın tanımlanmış sekiz yarı uydusuna ek olarak, gezegenimizin yörüngesinde başka geçici misafirler de bulunuyor.

  • Mini Aylar: Bunlar, gezegenimizin kütleçekimi tarafından geçici olarak yakalanan ve genellikle bir yıldan daha kısa süre yörüngede kalan, gerçek anlamda yörüngeye giren küçük göktaşlarıdır. Çok küçük olmaları nedeniyle tespit edilmeleri zordur ve şu ana kadar sadece dört kez gözlemlenmişlerdir. Sonuncusu Ağustos 2024'te görülen 2024 PT5'ti.

  • Hayalet Aylar: En gizemli olan bu cisimlerin, Dünya'nın yörüngesini paylaşan toz bulutları olduğu düşünülüyor. Varlıkları hakkında kesin bir bilimsel fikir birliği olmasa da uzmanlar, uzaydaki yoğun toz miktarı nedeniyle bu kavramı inandırıcı buluyor.

Uzmanlar yakın sayılmalarına rağmen bu cisimlerin Dünya için tehlike oluşturmadıklarını belirtiyor.

Bize en yakın oldukları anda bile, gerçek uydumuz Ay'dan çok daha uzakta kalırlar. Uzmanlar, bu asteroitlerin gezegenimize doğru çok yavaş ilerlediklerini, bu nedenle Dünya'ya yaklaşmaları durumunda tespit edilecek ve başa çıkılacak bolca zaman olacağını vurguluyor.

Yarı-uydular zor tespit edilen nesneler olsa da, teleskop ve bilgi işlem teknolojilerindeki son ilerlemeler sayesinde Jüpiter, Venüs, Satürn, Neptün ve Plüton gibi diğer gezegenlerin yörüngelerinde de gözlemlenebiliyor. Uzmanlar Güneş Sistemi'nin hala değişken bir yer olduğunu ve daha fazlasının keşfedilmeyi beklediğini belirtiyor.

