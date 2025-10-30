Gecelerimizi Aydınlatan Ay Artık Yalnız Değil: Dünya'nın Yeni Uydusu Keşfedildi
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Gökbilimciler, Dünya'nın yörüngesinde 'yarı-uydu' adı verilen yeni bir gök cismi keşfetti. 2025 PN7 adlı bu küçük asteroit, yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve küçük bir ofis binası büyüklüğünde. Galler'deki Fifth Star Labs'tan Dr. Jenifer Millard'ın hesaplamalarına göre, bu yeni yoldaşımız yaklaşık 60 yıldır bizimle hareket ediyor ve yörüngesini 2083 yılına kadar sürdürecek.
Hawaii'deki Pan-STARRS gözlemevi tarafından tespit edilen bu cisim, gezegenimizin Güneş etrafındaki yörüngesiyle neredeyse eşzamanlı hareket ediyor.
Dünya'nın tanımlanmış sekiz yarı uydusuna ek olarak, gezegenimizin yörüngesinde başka geçici misafirler de bulunuyor.
Uzmanlar yakın sayılmalarına rağmen bu cisimlerin Dünya için tehlike oluşturmadıklarını belirtiyor.
