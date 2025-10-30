Gecelerimizi Aydınlatan Ay Artık Yalnız Değil: Dünya'nın Yeni Uydusu Keşfedildi

Bize en yakın oldukları anda bile, gerçek uydumuz Ay'dan çok daha uzakta kalırlar. Uzmanlar, bu asteroitlerin gezegenimize doğru çok yavaş ilerlediklerini, bu nedenle Dünya'ya yaklaşmaları durumunda tespit edilecek ve başa çıkılacak bolca zaman olacağını vurguluyor.

Yarı-uydular zor tespit edilen nesneler olsa da, teleskop ve bilgi işlem teknolojilerindeki son ilerlemeler sayesinde Jüpiter, Venüs, Satürn, Neptün ve Plüton gibi diğer gezegenlerin yörüngelerinde de gözlemlenebiliyor. Uzmanlar Güneş Sistemi'nin hala değişken bir yer olduğunu ve daha fazlasının keşfedilmeyi beklediğini belirtiyor.