Hem TikTok'u Hem Temu'yu Geride Bıraktı: Çin'in En Zengini Yine 'Su Kralı' Oldu
Çin'de şişelenmiş doğal kaynak suyu devi Nongfu Spring'in kurucusu ve başkanı Cong Şanşan, ülkenin en zengin kişisi unvanını geri aldı. Hurun Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı 'Çin Zenginler Listesi'nde Cong, 530 milyar yuan (yaklaşık 74,5 milyar dolar) servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı.
2020-2023 yılları arasında zirvede kalan ve 2024'te yerini TikTok'un kurucusu Cang Yiming'e bırakan 70 yaşındaki iş insanı, bu yıl güçlü bir geri dönüş yaptı.
Hurun Enstitüsü'nün listesinde yer alan kişi sayısı, geçen yıla göre yüzde 31 artışla 1434'e ulaştı.
