onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Hem TikTok'u Hem Temu'yu Geride Bıraktı: Çin'in En Zengini Yine 'Su Kralı' Oldu

Hem TikTok'u Hem Temu'yu Geride Bıraktı: Çin'in En Zengini Yine 'Su Kralı' Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2025 - 16:32

Çin'de şişelenmiş doğal kaynak suyu devi Nongfu Spring'in kurucusu ve başkanı Cong Şanşan, ülkenin en zengin kişisi unvanını geri aldı. Hurun Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı 'Çin Zenginler Listesi'nde Cong, 530 milyar yuan (yaklaşık 74,5 milyar dolar) servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı.

Detaylar 👇

Kaynak: https://bigpara.hurriyet.com.tr/haber...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2020-2023 yılları arasında zirvede kalan ve 2024'te yerini TikTok'un kurucusu Cang Yiming'e bırakan 70 yaşındaki iş insanı, bu yıl güçlü bir geri dönüş yaptı.

2020-2023 yılları arasında zirvede kalan ve 2024'te yerini TikTok'un kurucusu Cang Yiming'e bırakan 70 yaşındaki iş insanı, bu yıl güçlü bir geri dönüş yaptı.

Cong'un serveti, geçen yıla kıyasla yüzde 56 artış gösterdi. Cong, ilk kez 2020'de, Çinli internet devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı geride bırakarak birinciliğe yükselmişti.

Geçen yıl listenin tepesinde bulunan, TikTok'un çatı şirketi ByteDance'in patronu Cang Yiming, bu yıl ikinci sıraya geriledi. Serveti yüzde 34 artışla 470 milyar yuana (66,1 milyar dolar) ulaşsa da zirveyi koruyamadı. Cang'ın konum kaybetmesinde, ABD Kongresi'nin TikTok'un devredilmesi veya kapatılmasını öngören kararı ve ardından Başkan Trump'ın şirketin Amerikalı ortaklardan oluşacak bir konsorsiyuma devredileceği duyurusunun etkili olduğu belirtiliyor.

Listenin üçüncü sırasında ise mesajlaşma uygulaması WeChat'i bünyesinde bulunduran internet ve teknoloji şirketi Tencent'in kurucusu Pony Ma Huatıng yer aldı. Ma'nın serveti, yüzde 48 artışla 465 milyar yuana (65,4 milyar dolar) ulaştı.

Hurun Enstitüsü'nün listesinde yer alan kişi sayısı, geçen yıla göre yüzde 31 artışla 1434'e ulaştı.

Hurun Enstitüsü'nün listesinde yer alan kişi sayısı, geçen yıla göre yüzde 31 artışla 1434'e ulaştı.

Listedekilerin toplam serveti ise 30 trilyon yuana (4,2 trilyon dolar) ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 42 yükseldi.

Hurun Enstitüsü Başkanı Rupert Hoogewerf, bu ciddi artışta Çin borsalarındaki yükselişin zenginlerin menkul varlıklarının değerini artırmasının, teknoloji sektöründeki yeni girişimcilerin ortaya çıkmasının ve ülkenin ihracatındaki ivmenin etkili olduğunu vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın