Hem TikTok'u Hem Temu'yu Geride Bıraktı: Çin'in En Zengini Yine 'Su Kralı' Oldu

Cong'un serveti, geçen yıla kıyasla yüzde 56 artış gösterdi. Cong, ilk kez 2020'de, Çinli internet devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı geride bırakarak birinciliğe yükselmişti.

Geçen yıl listenin tepesinde bulunan, TikTok'un çatı şirketi ByteDance'in patronu Cang Yiming, bu yıl ikinci sıraya geriledi. Serveti yüzde 34 artışla 470 milyar yuana (66,1 milyar dolar) ulaşsa da zirveyi koruyamadı. Cang'ın konum kaybetmesinde, ABD Kongresi'nin TikTok'un devredilmesi veya kapatılmasını öngören kararı ve ardından Başkan Trump'ın şirketin Amerikalı ortaklardan oluşacak bir konsorsiyuma devredileceği duyurusunun etkili olduğu belirtiliyor.

Listenin üçüncü sırasında ise mesajlaşma uygulaması WeChat'i bünyesinde bulunduran internet ve teknoloji şirketi Tencent'in kurucusu Pony Ma Huatıng yer aldı. Ma'nın serveti, yüzde 48 artışla 465 milyar yuana (65,4 milyar dolar) ulaştı.