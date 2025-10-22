Neredeyse Kiracı Yok: 1.4 Milyar Nüfuslu Çin'de Halkın Yüzde 90'ı Ev Sahibi
Çin, yaklaşık yüzde 90’lık ev sahipliği oranıyla dünya genelinde dikkat çeken bir ülke konumunda. Bu oran, ABD’deki yaklaşık yüzde 65’lik seviyeyi açık farkla geçiyor. Ancak bu durum yalnızca sayısal bir başarı değil; köklü kültürel değerlerin ve uzun yıllardır süren devlet politikalarının bir sonucu...
Çin hükümeti, ev sahibi olmayı uzun süredir istikrarın, refahın ve toplumsal güvenin temel taşlarından biri olarak görüyor.
Mülkiyet odaklı bu kültür, genç kuşaklar üzerinde giderek artan bir baskı yaratıyor.
