Neredeyse Kiracı Yok: 1.4 Milyar Nüfuslu Çin'de Halkın Yüzde 90'ı Ev Sahibi

Çin’deki yüksek ev sahipliği oranının temelinde 1990’larda başlatılan konut reformları bulunuyor. Bu dönemde kamuya ait konutların özel mülkiyete devri kolaylaşarak milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmasının yolu açıldı. Reformlarla birlikte konut, sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda en güvenli yatırım aracı olarak görülmeye başlandı.

Pekin Üniversitesi ve Ulusal İstatistik Bürosu’nun araştırmaları, birçok Çinli ailenin servetini büyük ölçüde gayrimenkul üzerinden şekillendirdiğini gösteriyor. Bu eğilim, birden fazla konuta sahip olma isteğini artırdı; kentleşmeyi hızlandırdı, inşaat sektörünü canlandırdı ve şehirlerin siluetini kökten değiştirdi. Ancak gayrimenkule yönelik bu yoğun talep, ekonomiye canlılık kazandırırken aynı zamanda fiyatların sürekli yükselmesine neden oldu.