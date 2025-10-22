onedio
Neredeyse Kiracı Yok: 1.4 Milyar Nüfuslu Çin'de Halkın Yüzde 90'ı Ev Sahibi

Çin
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2025 - 12:51

Çin, yaklaşık yüzde 90’lık ev sahipliği oranıyla dünya genelinde dikkat çeken bir ülke konumunda. Bu oran, ABD’deki yaklaşık yüzde 65’lik seviyeyi açık farkla geçiyor. Ancak bu durum yalnızca sayısal bir başarı değil; köklü kültürel değerlerin ve uzun yıllardır süren devlet politikalarının bir sonucu... 

Kaynak: https://medium.com/@hrnews1/report-93...
Çin hükümeti, ev sahibi olmayı uzun süredir istikrarın, refahın ve toplumsal güvenin temel taşlarından biri olarak görüyor.

Çin’deki yüksek ev sahipliği oranının temelinde 1990’larda başlatılan konut reformları bulunuyor. Bu dönemde kamuya ait konutların özel mülkiyete devri kolaylaşarak milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmasının yolu açıldı. Reformlarla birlikte konut, sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda en güvenli yatırım aracı olarak görülmeye başlandı.

Pekin Üniversitesi ve Ulusal İstatistik Bürosu’nun araştırmaları, birçok Çinli ailenin servetini büyük ölçüde gayrimenkul üzerinden şekillendirdiğini gösteriyor. Bu eğilim, birden fazla konuta sahip olma isteğini artırdı; kentleşmeyi hızlandırdı, inşaat sektörünü canlandırdı ve şehirlerin siluetini kökten değiştirdi. Ancak gayrimenkule yönelik bu yoğun talep, ekonomiye canlılık kazandırırken aynı zamanda fiyatların sürekli yükselmesine neden oldu.

Mülkiyet odaklı bu kültür, genç kuşaklar üzerinde giderek artan bir baskı yaratıyor.

Talep ve spekülasyonun etkisiyle büyük şehirlerde konut fiyatları hızla yükseliyor; ev sahibi olma hayali, gençler için her geçen gün daha ulaşılmaz hale geliyor.

Gayrimenkul, ailelerin servet birikimi için önemli bir araç olarak görülse de bu durum kuşaklar arası gelir farkını derinleştiriyor ve uygun fiyatlı konutlara erişimi zorlaştırıyor. Önümüzdeki dönemde hükümetin konut piyasasında dengeyi koruyacak adımlar atması ve uygun fiyatlı konut projelerine öncelik vermesi, sosyal istikrar açısından kritik önem taşıyor.

