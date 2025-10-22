Dünya Rekorunu Şimdiden Kırdı: Çin'in "Diriliş" Trenleri Saatte 450 Kilometre Hız Yapıyor
Çin, demiryolu ulaşımında hız ve teknoloji sınırlarını zorlayarak 'Fuşing' (Diriliş) serisinin en yeni üyesi CR450 modeliyle dünya rekorlarına imza atıyor. Yerli üretimin gururu olan bu hızlı tren, test sürüşlerinde saatte 453 kilometreye ulaşarak geleceğin yolculuğuna ışık tutuyor.
Şanghay-Çıngdu hattındaki denemelerde, trenin 0'dan 350 kilometre hıza sadece 4 dakika 40 saniyede çıkması dikkat çekti.
Yaklaşık 50 bin kilometrelik hızlı tren ağıyla dünyadaki tüm hızlı tren ağlarının yaklaşık yüzde 70'ine sahip olan Çin, bu alandaki küresel liderliğini bir kere daha sergiliyor.
