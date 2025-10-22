onedio
Dünya Rekorunu Şimdiden Kırdı: Çin'in "Diriliş" Trenleri Saatte 450 Kilometre Hız Yapıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2025 - 11:26

Çin, demiryolu ulaşımında hız ve teknoloji sınırlarını zorlayarak 'Fuşing' (Diriliş) serisinin en yeni üyesi CR450 modeliyle dünya rekorlarına imza atıyor. Yerli üretimin gururu olan bu hızlı tren, test sürüşlerinde saatte 453 kilometreye ulaşarak geleceğin yolculuğuna ışık tutuyor.

Şanghay-Çıngdu hattındaki denemelerde, trenin 0'dan 350 kilometre hıza sadece 4 dakika 40 saniyede çıkması dikkat çekti.

Azami hızı 450 kilometre, ticari sefer hızı ise 400 kilometre olarak hedeflenen CR450'nin 2026 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Trenin ticari kullanıma başlamadan önce gerçek hatlarda 600 bin kilometre test sürüşü yapması planlanıyor. CR450'nin en büyük etkisi, şu anda 4 saatten fazla süren Pekin-Şanghay hızlı tren yolculuğunu 2,5 saate kadar düşürmesi olacak. Bu devrim niteliğindeki düşüş, Çin'in şehirler arası ulaşımını kökten değiştirecek.

Dünyanın en hızlı treni olan Çin'in CR450'si, hizmet öncesi yeterlilik denemelerinde 453 km/s hıza ulaştı. 👇

Yaklaşık 50 bin kilometrelik hızlı tren ağıyla dünyadaki tüm hızlı tren ağlarının yaklaşık yüzde 70'ine sahip olan Çin, bu alandaki küresel liderliğini bir kere daha sergiliyor.

Ülke, hızlı tren ağını 2030'a kadar 60 bin kilometreye çıkarmayı hedefleyerek, yüksek hızlı demiryolu teknolojisindeki öncülüğünü sürdürmekte kararlı. CR450, Çin'in yeni çağa ayak uyduran ve dünyaya örnek olan teknolojik gücünün somut bir göstergesi.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
