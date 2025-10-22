Dünya Rekorunu Şimdiden Kırdı: Çin'in "Diriliş" Trenleri Saatte 450 Kilometre Hız Yapıyor

Azami hızı 450 kilometre, ticari sefer hızı ise 400 kilometre olarak hedeflenen CR450'nin 2026 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Trenin ticari kullanıma başlamadan önce gerçek hatlarda 600 bin kilometre test sürüşü yapması planlanıyor. CR450'nin en büyük etkisi, şu anda 4 saatten fazla süren Pekin-Şanghay hızlı tren yolculuğunu 2,5 saate kadar düşürmesi olacak. Bu devrim niteliğindeki düşüş, Çin'in şehirler arası ulaşımını kökten değiştirecek.