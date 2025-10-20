Ahşap Kazıklar Üzerinde Yükselen Venedik: Yüzyıllardır Sular Üstünde Ayakta Kalan Dahiyane Sistem

Venedik’in su üstünde 1600 yıl boyunca ayakta kalmasını sağlayan sistem, hem benzersiz bir mühendislik zekâsı hem de bölgenin jeolojik özellikleriyle yakından bağlantılıdır. Şehir, Adriyatik Denizi’nin lagünlerinde kuruludur ve bu lagünler ince kum, silt ve kil tabakalarıyla kaplı bataklık alanlardan oluşur. Bu yumuşak zemin, geleneksel bir binanın ağır yükünü desteklemek için yeterince sağlam değildir. Bu yüzden Venedik, adeta “suni bir ada” gibi, kazıklar üzerine inşa edilmiştir. Kazıklar sadece binayı taşımakla kalmaz, aynı zamanda zeminin sıkışmasını dengeleyerek yapıların oturmasını ve uzun vadede stabil kalmasını sağlar.

Venedik’teki binaların temeli, ahşap kazıklar üzerine kuruludur. Bu kazıklar genellikle meşe, çam veya kestane gibi su altında çürümeye dirençli ağaçlardan yapılır. Kazıklar, çoğu zaman 3 ila 12 metre uzunluğunda ve 15–30 cm çapındadır. Zemine çakıldıklarında, kazıklar çevresindeki su ve silt tabakalarını sıkıştırır, böylece yatay hareketi engeller ve binaya sağlam bir temel oluşturur.