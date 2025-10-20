onedio
Ahşap Kazıklar Üzerinde Yükselen Venedik: Yüzyıllardır Sular Üstünde Ayakta Kalan Dahiyane Sistem

Ahşap Kazıklar Üzerinde Yükselen Venedik: Yüzyıllardır Sular Üstünde Ayakta Kalan Dahiyane Sistem

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 13:37

Venedik’in su üstünde yaklaşık 1600 yıldır ayakta kalmasını sağlayan sistem, hem inanılmaz mühendislik zekası hem de bölgenin jeolojik özellikleriyle yakından bağlantılı. Gelin detaylarına birlikte bakalım!

Kaynak: BBC

Venedik, Adriyatik Denizi'nin lagünlerinde kuruludur. Bu lagünler, ince kum, silt ve kil tabakaları ile kaplı bataklık alanlardan oluşur.

Venedik, Adriyatik Denizi’nin lagünlerinde kuruludur. Bu lagünler, ince kum, silt ve kil tabakaları ile kaplı bataklık alanlardan oluşur.

Venedik’in su üstünde 1600 yıl boyunca ayakta kalmasını sağlayan sistem, hem benzersiz bir mühendislik zekâsı hem de bölgenin jeolojik özellikleriyle yakından bağlantılıdır. Şehir, Adriyatik Denizi’nin lagünlerinde kuruludur ve bu lagünler ince kum, silt ve kil tabakalarıyla kaplı bataklık alanlardan oluşur. Bu yumuşak zemin, geleneksel bir binanın ağır yükünü desteklemek için yeterince sağlam değildir. Bu yüzden Venedik, adeta “suni bir ada” gibi, kazıklar üzerine inşa edilmiştir. Kazıklar sadece binayı taşımakla kalmaz, aynı zamanda zeminin sıkışmasını dengeleyerek yapıların oturmasını ve uzun vadede stabil kalmasını sağlar.

Venedik’teki binaların temeli, ahşap kazıklar üzerine kuruludur. Bu kazıklar genellikle meşe, çam veya kestane gibi su altında çürümeye dirençli ağaçlardan yapılır. Kazıklar, çoğu zaman 3 ila 12 metre uzunluğunda ve 15–30 cm çapındadır. Zemine çakıldıklarında, kazıklar çevresindeki su ve silt tabakalarını sıkıştırır, böylece yatay hareketi engeller ve binaya sağlam bir temel oluşturur.

ETH Üniversitesi'nden Prof. Alexander Puzrin, modern beton ve çelik kazıkların genellikle 50–100 yıl dayanacak şekilde tasarlandığını söylüyor.

ETH Üniversitesi'nden Prof. Alexander Puzrin, modern beton ve çelik kazıkların genellikle 50–100 yıl dayanacak şekilde tasarlandığını söylüyor.

Modern beton veya çelik kazıklar genellikle 50–100 yıl dayanacak şekilde tasarlanırken, su altında kalan ahşap kazıklar neredeyse çürümeden binlerce yıl dayanabilir. 

Kazıkların uzun ömürlü olmasının ardındaki temel sır, su altındaki oksijen eksikliğidir. Hava ile temas eden ahşap hızla çürürken, su altındaki ahşap anaerobik ortam sayesinde korunur ve bozulmadan kalır. Bu sayede Venedik’in binaları, 1600 yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Ayrıca, şehirdeki kanallar ve lagünler sadece ulaşım amacıyla değil, aynı zamanda zemini dengede tutmak için de kritik bir rol oynar. Kanallar, su seviyesini kontrol ederek kazıkların nemli kalmasını sağlar ve bu da çürümenin önüne geçer. Lagün, şehir üzerindeki yükü farklı bölgelere dağıtarak zeminde aşırı baskının oluşmasını engeller.

Özetle, Venedik'in su üzerinde varlığını sürdürebilmesi, kazıklar, zemin ve suyun mükemmel dengesine dayanır.

Özetle, Venedik’in su üzerinde varlığını sürdürebilmesi, kazıklar, zemin ve suyun mükemmel dengesine dayanır.

Ahşap kazıklar su altında gömülü kalarak çürümeden dayanır, zeminin sıkışması kazıkları stabilize eder ve lagün ile kanal sistemi bu dengede sürekli bir rol oynar. Böylece Venedik, modern beton ve çelik kazıklardan çok daha uzun ömürlü bir doğal mühendislik harikası olarak karşımıza çıkar.

