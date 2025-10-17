onedio
'Westworld' Gerçek mi Oluyor? Çinli Firmadan İnsandan Farksız Sentetik Robot

'Westworld' Gerçek mi Oluyor? Çinli Firmadan İnsandan Farksız Sentetik Robot

17.10.2025 - 13:52

Şanghay merkezli bir şirket, insan kadar gerçekçi görünen robotlar geliştirdi. Bu ileri düzey biyonik insansı robotlar, kendi kendini denetleyen yapay zeka algoritmalarıyla entegre edilmiş durumda. Şirketin geliştirdiği bu robotlar bilim kurgu evrenlerinde görüklerimizin gerçek olmasına gün geçtikçe ne kadar yakın olduğumuzu tekrardan hatırlatıyor.

Kaynak: https://interestingengineering.com/in...
Elf V1 adı verilen robot, dünyayı algılama, iletişim kurma, öğrenme ve çevresiyle akıllıca etkileşimde bulunma yeteneklerine sahip.

AheadForm Technology tarafından geliştirilen robot, hassas bir kontrol sistemi ve gelişmiş yapay zeka öğrenme algoritmasıyla destekleniyor ve 30 dereceye kadar hareket serbestliği sunuyor.

Robot, ifade dolu yüz özellikleri, hareket eden gözler ve senkronize konuşma yeteneğine sahip. Duyguları aktarabiliyor ve insanlara özel mimikleri anlayabiliyor, bu da etkileşimleri daha doğal ve ilgi çekici kılıyor.

AheadForm, robotların kısa sürede günlük hayata entegre olabileceğini, çeşitli sektörlerde yardım, arkadaşlık ve duygusal destek sağlayabileceğini öngörüyor.

Şirket yetkilileri, “Gerçekçi ve etkileyici robotlar geliştirerek, insanlar ve makineler arasındaki boşluğu kapatabileceğimize inanıyoruz” diyor. Robotlar, “tekinsiz vadi” etkisinden kaçınmak için gerçekçi cilt ve duyguları okuma yeteneği ile donatılmış. CGTN’nin haberine göre, Elf V1 serisi fırçasız mikro motorlarla hareket eden ve yüksek hassasiyetli kontrol sistemiyle yönetilen 30 yüz kasına sahip. Biyonik cilt ve duyguları düşük gecikmeyle algılama yeteneği sayesinde, yüz ifadeleri neredeyse insanlarla aynı seviyede.

İnsansı robotlar, Büyük Dil Modelleri (LLM’ler) ve Görüntü-Dil Modelleri (VLM’ler) ile entegre çalışarak insan etkileşimlerinden gelen karmaşık verileri işleyip yorumlayabiliyor. Böylece robotlar, gerçek zamanlı öğrenip adapte olabiliyor, insan seviyesinde anlama ve duyarlılık kazanıyor. Bize de şu soruyu sormak kalıyor: Westworld'ü yaşamaya hazır mıyız?

