'Westworld' Gerçek mi Oluyor? Çinli Firmadan İnsandan Farksız Sentetik Robot

Şirket yetkilileri, “Gerçekçi ve etkileyici robotlar geliştirerek, insanlar ve makineler arasındaki boşluğu kapatabileceğimize inanıyoruz” diyor. Robotlar, “tekinsiz vadi” etkisinden kaçınmak için gerçekçi cilt ve duyguları okuma yeteneği ile donatılmış. CGTN’nin haberine göre, Elf V1 serisi fırçasız mikro motorlarla hareket eden ve yüksek hassasiyetli kontrol sistemiyle yönetilen 30 yüz kasına sahip. Biyonik cilt ve duyguları düşük gecikmeyle algılama yeteneği sayesinde, yüz ifadeleri neredeyse insanlarla aynı seviyede.

İnsansı robotlar, Büyük Dil Modelleri (LLM’ler) ve Görüntü-Dil Modelleri (VLM’ler) ile entegre çalışarak insan etkileşimlerinden gelen karmaşık verileri işleyip yorumlayabiliyor. Böylece robotlar, gerçek zamanlı öğrenip adapte olabiliyor, insan seviyesinde anlama ve duyarlılık kazanıyor. Bize de şu soruyu sormak kalıyor: Westworld'ü yaşamaya hazır mıyız?