'Westworld' Gerçek mi Oluyor? Çinli Firmadan İnsandan Farksız Sentetik Robot
Şanghay merkezli bir şirket, insan kadar gerçekçi görünen robotlar geliştirdi. Bu ileri düzey biyonik insansı robotlar, kendi kendini denetleyen yapay zeka algoritmalarıyla entegre edilmiş durumda. Şirketin geliştirdiği bu robotlar bilim kurgu evrenlerinde görüklerimizin gerçek olmasına gün geçtikçe ne kadar yakın olduğumuzu tekrardan hatırlatıyor.
Elf V1 adı verilen robot, dünyayı algılama, iletişim kurma, öğrenme ve çevresiyle akıllıca etkileşimde bulunma yeteneklerine sahip.
AheadForm, robotların kısa sürede günlük hayata entegre olabileceğini, çeşitli sektörlerde yardım, arkadaşlık ve duygusal destek sağlayabileceğini öngörüyor.
