Çinli Uzmanlar Açıkladı: Beyin İçin Gençlik İksiri Niteliğinde Olan 3 Egzersiz

İki görevli yürüme, bir yürüme veya motor görevi yaparken aynı anda bilişsel bir görev yerine getirmeyi ifade eder. Yani yürürken geriye doğru saymak ya da belirli kategorilerdeki kelimeleri (hayvanlar, şehirler vb.) sıralamak buna örnektir. 2020 yılında yapılan bir çalışma, hem aerobik hem de bilişsel antrenmanı aynı anda yapan kişilerin, yalnızca birini yapanlara kıyasla bilişsel performansta iki kat daha fazla gelişim gösterdiğini ortaya koydu.