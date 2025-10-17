onedio
Çinli Uzmanlar Açıkladı: Beyin İçin Gençlik İksiri Niteliğinde Olan 3 Egzersiz

Ömer Faruk Kino
17.10.2025 - 18:02

Bilim dünyasında son otuz yılda elde edilen kanıtlar, yetişkinlerin hipokampal nörogenez adı verilen bir süreçle yeni beyin hücreleri oluşturabildiğini ortaya koydu. Öğrenme, hafıza, duygu düzenleme ve uzamsal navigasyon için merkezi bir beyin bölgesi olan hipokampus, yetişkinlerde yeni nöronların üretildiği ana merkezi olarak bilinir. Fiziksel egzersizin bu nörogenezi tetiklediği düşünülse de, her egzersiz eşit etkiye sahip değildir. 

Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
Her şeyden önce egzersizin yeni beyin hücrelerini nasıl oluşturduğunu bilmek lazım.

Egzersiz, BDNF (Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör) ve IGF-1 (İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü 1) seviyelerini artırarak nöral öncü hücrelerin hayatta kalmasını ve çoğalmasını destekler. Artan kan akışı, oksijen ve besin dağıtımını iyileştirir, kronik iltihap ve oksidatif stresi azaltarak yeni nöronların büyümesi için uygun bir ortam sağlar. Peki beyin hüclerine en çok fayda sağlayan egzersizler hangiler?

1. Bilişsel ve fiziksel görevleri birleştiren antrenmanlar beyin performansını artırır

İki görevli yürüme, bir yürüme veya motor görevi yaparken aynı anda bilişsel bir görev yerine getirmeyi ifade eder. Yani yürürken geriye doğru saymak ya da belirli kategorilerdeki kelimeleri (hayvanlar, şehirler vb.) sıralamak buna örnektir. 2020 yılında yapılan bir çalışma, hem aerobik hem de bilişsel antrenmanı aynı anda yapan kişilerin, yalnızca birini yapanlara kıyasla bilişsel performansta iki kat daha fazla gelişim gösterdiğini ortaya koydu.

2. Direnç antrenmanı sadece kasları değil, beyni de güçlendirir

Direnç antrenmanı, ağırlıklar, makineler, vücut ağırlığı veya direnç bantları kullanarak kaslarda adaptasyon, güçlenme ve nöromüsküler değişiklikler yaratmayı amaçlar. Ancak etkisi yalnızca kaslarla sınırlı değildir; yapılan araştırmalar, direnç antrenmanının beyin sağlığını da doğrudan desteklediğini göstermektedir. Düzenli direnç çalışmaları, beyindeki nöroprotektif faktörlerin üretimini artırarak sinir hücrelerinin sağlığını korur, bilişsel işlevleri güçlendirir ve hafıza ile öğrenme süreçlerini olumlu yönde etkiler. Ayrıca bazı çalışmalar, bu tür antrenmanların yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini ve stres ile inflamasyonu azaltarak beyin fonksiyonlarını optimize edebileceğini ortaya koymaktadır.

3. Bacak egzersizleri beyin sağlığına sistemik destek sağlar

Bacak kasları, vücuttaki en büyük kas gruplarıdır. Onları çalıştırmak, doğrudan beyin sağlığını destekleyen sistemik değişiklikleri tetikler. Yürüme, merdiven çıkma, bisiklet sürme veya çömelme (squat) gibi bacak egzersizleri, büyük kas kütlelerini harekete geçirir, yüksek kardiyovasküler talep oluşturur ve sistemik metabolik yanıtları tetikler. Araştırmalar, özellikle dayanıklılık gerektiren bacak egzersizlerinin yaşlı yetişkinlerde bilişsel fonksiyonları uzun vadede iyileştirdiğini ortaya koymaktadır.

