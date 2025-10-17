Çinli Uzmanlar Açıkladı: Beyin İçin Gençlik İksiri Niteliğinde Olan 3 Egzersiz
Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
Bilim dünyasında son otuz yılda elde edilen kanıtlar, yetişkinlerin hipokampal nörogenez adı verilen bir süreçle yeni beyin hücreleri oluşturabildiğini ortaya koydu. Öğrenme, hafıza, duygu düzenleme ve uzamsal navigasyon için merkezi bir beyin bölgesi olan hipokampus, yetişkinlerde yeni nöronların üretildiği ana merkezi olarak bilinir. Fiziksel egzersizin bu nörogenezi tetiklediği düşünülse de, her egzersiz eşit etkiye sahip değildir.
İşte yeni beyin hücrelerini geliştiren egzersizler 👇
Kaynak: Science Direct
Her şeyden önce egzersizin yeni beyin hücrelerini nasıl oluşturduğunu bilmek lazım.
1. Bilişsel ve fiziksel görevleri birleştiren antrenmanlar beyin performansını artırır
2. Direnç antrenmanı sadece kasları değil, beyni de güçlendirir
3. Bacak egzersizleri beyin sağlığına sistemik destek sağlar
