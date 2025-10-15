Onlar İçin Sıradan Olsa da Japonya'da Tüm Dünyayı Kendine Hayran Bırakan Örnek Davranışlar

Trende veya otobüste yolculuk ederken düzen ve çevreye saygı mutlak kuraldır. Düzgünce sıraya girilir, itişip kakışılmaz ve başkalarını rahatsız etmemek için makul bir mesafe bırakılır. Yaşlılara, hamile kadınlara ve engellilere her zaman öncelik tanınması, günlük hayattaki medeniyetin ve insanlığın göstergesidir. Toplu taşıma, bu gelişmişlik sayesinde sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda kültürel bir deneyime dönüşür.