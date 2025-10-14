Şimdi Dişçiler Düşünsün: Japon Bilim İnsanları Dişleri Yeniden Çıkarmayı Sağlayacak İlaç Geliştirdi

Ayrıca insanların ağız yapısında üçüncü bir diş setinin temellerinin halihazırda bulunduğu düşünülüyor. Bu durum, fazladan diş çıkaran hiperdonti vakalarında da gözlemleniyor. Bilim insanları, bu uyuyan diş tomurcuklarının genetik olarak yeniden etkinleştirilebileceğine inanıyor.

Son yıllarda diş pulpası ve kemik rejenerasyonu alanında da önemli ilerlemeler kaydedildi. 2018’de araştırmacılar, diş pulpasının yenilenmesinde rol oynayan belirli kök hücreleri (MDPSC) tanımladı. 2020’de yapılan bir başka çalışma, hasarlı dişlere insan kök hücrelerinin yerleştirilmesiyle kan damarları ve sinirlerin yeniden oluştuğunu gösterdi. Ayrıca aynı dönemde geliştirilen kök hücreli hidrojel teknolojisi, diş kemiği dokusunun onarımı için umut vadediyor.