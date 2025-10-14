onedio
article/comments
article/share
Şimdi Dişçiler Düşünsün: Japon Bilim İnsanları Dişleri Yeniden Çıkarmayı Sağlayacak İlaç Geliştirdi

Şimdi Dişçiler Düşünsün: Japon Bilim İnsanları Dişleri Yeniden Çıkarmayı Sağlayacak İlaç Geliştirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 14:11

Dişçi randevularının herkesin kabusu olduğu bu günlerde Japonya’dan bilim dünyasını çalkalayan bir gelişme gündemde. Araştırmacılar, insanların üçüncü kez diş çıkarabilmesini sağlayacak bir ilaç üzerinde çalışıyor ve bu mucizevi tedavinin 2030 yılına kadar herkesin erişimine sunulması hedefleniyor.

Osaka’daki Medical Research Institute Kitano Hastanesi’nden Dr. Katsu Takahashi ve ekibi, yıllardır diş gelişiminin genetik temellerini inceliyor.

2021’de Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir çalışmada, USAG-1 geninin ürettiği proteini hedef alan bir ilacın hayvanlarda yeni diş oluşumunu etkileyebileceği gösterilmişti. Bu protein diş büyümesini sınırlıyor; dolayısıyla proteinin engellenmesi, yeni dişlerin çıkmasına olanak tanıyor. 

Dr. Takahashi, 2023’te Japonya’nın The Mainichi gazetesine verdiği röportajda, “Yeni dişlerin çıkması her diş hekiminin hayalidir. Ben bu hayalin gerçeğe dönüşeceğini hep biliyordum,” diyerek çalışmalarına olan inancını dile getirdi. Şimdi aynı etkiyi insanlarda görmek için klinik denemeler başladı.

Araştırmacılar, ilacın yaklaşık beş yıl içinde yaygın kullanıma girebileceğini belirtiyor.

Ayrıca insanların ağız yapısında üçüncü bir diş setinin temellerinin halihazırda bulunduğu düşünülüyor. Bu durum, fazladan diş çıkaran hiperdonti vakalarında da gözlemleniyor. Bilim insanları, bu uyuyan diş tomurcuklarının genetik olarak yeniden etkinleştirilebileceğine inanıyor.

Son yıllarda diş pulpası ve kemik rejenerasyonu alanında da önemli ilerlemeler kaydedildi. 2018’de araştırmacılar, diş pulpasının yenilenmesinde rol oynayan belirli kök hücreleri (MDPSC) tanımladı. 2020’de yapılan bir başka çalışma, hasarlı dişlere insan kök hücrelerinin yerleştirilmesiyle kan damarları ve sinirlerin yeniden oluştuğunu gösterdi. Ayrıca aynı dönemde geliştirilen kök hücreli hidrojel teknolojisi, diş kemiği dokusunun onarımı için umut vadediyor.

Eğer klinik deneyler başarıyla sonuçlanırsa, diş kaybı yaşayan insanlar gelecekte implant veya protez kullanmak zorunda kalmayabilir.

Dr. Takahashi ve ekibinin çalışmaları, insanlarda doğal dişlerin yeniden büyümesini mümkün kılabilir. Dr. Takahashi’nin sözleriyle: “Bir gün diş kaybı yaşayan herkesin kendi dişlerini yeniden çıkarabildiği bir dünya hayal ediyorum.” Görünen o ki bu hayal, sandığımızdan çok daha yakın.

Tüm bu gelişmeler akla tek bir soruyu getiriyor: Peki bundan sonra dişçiler ne yapacak?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
