Şimdi Dişçiler Düşünsün: Japon Bilim İnsanları Dişleri Yeniden Çıkarmayı Sağlayacak İlaç Geliştirdi
Kaynak: https://www.dentistrytoday.com/resear...
Dişçi randevularının herkesin kabusu olduğu bu günlerde Japonya’dan bilim dünyasını çalkalayan bir gelişme gündemde. Araştırmacılar, insanların üçüncü kez diş çıkarabilmesini sağlayacak bir ilaç üzerinde çalışıyor ve bu mucizevi tedavinin 2030 yılına kadar herkesin erişimine sunulması hedefleniyor.
Detaylar 👇
Kaynak: Dentistry Today
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osaka’daki Medical Research Institute Kitano Hastanesi’nden Dr. Katsu Takahashi ve ekibi, yıllardır diş gelişiminin genetik temellerini inceliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmacılar, ilacın yaklaşık beş yıl içinde yaygın kullanıma girebileceğini belirtiyor.
Eğer klinik deneyler başarıyla sonuçlanırsa, diş kaybı yaşayan insanlar gelecekte implant veya protez kullanmak zorunda kalmayabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın