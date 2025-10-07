Neuralink’in İnsan Deneği, Yeni Robot Kolunu Tamamen Düşünce Gücüyle Kontrol Etti

Yani düşüncelerle bir cihazı kontrol etmek ya da sinirsel verilerle iletişim kurmak gibi, bir zamanlar sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyleri gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Ama işin özü sadece “teknoloji” değil; Neuralink, özellikle felçli ya da konuşma yetisini kaybetmiş insanlara yeniden hareket etme veya iletişim kurma umudu vermeyi hedefliyor. Şirketin geliştirdiği küçük çip, beynin sinir sinyallerini okuyarak onları dijital komutlara çevirebiliyor.

Şirketin ilk insan deneği, 2024’ün başında yapılan bir ameliyatla beynine “N1” adı verilen küçük bir implant yerleştirilen Nick Wray oldu. Bu cihaz, beynin motor bölgelerinden gelen sinyalleri okuyarak kablosuz biçimde bilgisayara aktarıyor. Wray, yalnızca düşünerek bir bilgisayar imlecini hareket ettirebildiğini ve bazı temel dijital görevleri yerine getirebildiğini paylaştı.