onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Neuralink’in İnsan Deneği, Yeni Robot Kolunu Tamamen Düşünce Gücüyle Kontrol Etti

Neuralink’in İnsan Deneği, Yeni Robot Kolunu Tamamen Düşünce Gücüyle Kontrol Etti

Elon Musk
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 13:48

Elon Musk'ın kurduğu bir beyin–bilgisayar arayüzü şirketi olan Neuralink her geçen gün bir başka yeniliğe imza atmaya devam ediyor. Şimdi de 8. denek Nick Wray'in, yeni robot kolunu tamamen düşünce gücüyle kontrol ettiği anlar gündem oldu.

Buyurun detaylara...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Neuralink'i bilmeyenler için kısaca özetleyecek olursak: En basit haliyle, insan beynini doğrudan bilgisayarlara bağlamayı amaçlıyor.

Neuralink'i bilmeyenler için kısaca özetleyecek olursak: En basit haliyle, insan beynini doğrudan bilgisayarlara bağlamayı amaçlıyor.

Yani düşüncelerle bir cihazı kontrol etmek ya da sinirsel verilerle iletişim kurmak gibi, bir zamanlar sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyleri gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Ama işin özü sadece “teknoloji” değil; Neuralink, özellikle felçli ya da konuşma yetisini kaybetmiş insanlara yeniden hareket etme veya iletişim kurma umudu vermeyi hedefliyor. Şirketin geliştirdiği küçük çip, beynin sinir sinyallerini okuyarak onları dijital komutlara çevirebiliyor.

Şirketin ilk insan deneği, 2024’ün başında yapılan bir ameliyatla beynine “N1” adı verilen küçük bir implant yerleştirilen Nick Wray oldu. Bu cihaz, beynin motor bölgelerinden gelen sinyalleri okuyarak kablosuz biçimde bilgisayara aktarıyor. Wray, yalnızca düşünerek bir bilgisayar imlecini hareket ettirebildiğini ve bazı temel dijital görevleri yerine getirebildiğini paylaştı.

Nizk Wray'in paylaştığı son gelişme, teknolojiyi yakından takip edenleri de epey heyecanlandırdı...

Nizk Wray'in paylaştığı son gelişme, teknolojiyi yakından takip edenleri de epey heyecanlandırdı...

Wray, yeni robot kolunu tamamen düşünce gücüyle kontrol ettiğini gösterdi.

Gerçekten unutulmaz bir haftaydı. Ne zamandır tam 8 saatlik bir iş günü çalıştığımı hatırlamıyorum; ama geçen hafta üç gün üst üste çalıştım. Bu, hayatım boyunca yaşadığım en inanılmaz deneyimlerden biriydi.

"Beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) ile yaşamım, şimdiye kadar olduğu gibi hala hem çok olağanüstü hem de son derece tatmin edici."

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın