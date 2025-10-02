Distopyaya Adım Adım: Yapay Zekanın Babasından "İnsanlığın Sonunu Getirebilir" Uyarısı
Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/wo...
Artık klimadan buzdolabına kadar hayatımızın her köşesinde yapay zeka var. Peki hayatımızı kolaylaştıran bu teknolojiye her şeyimizi teslim etmek ne kadar güvenli? Yapay zekanın öncülerinden Yoshua Bengio, insanlığı tehdit edebilecek bir AI felaketine karşı uyarıda bulunuyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekanın “babası” olarak bilinen Yoshua Bengio, yine gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buna karşılık, Donald Trump yönetimi yapay zekayı bir yarış alanı olarak görüyor.
Bilim insanları uzun süredir yapay zekanın hızla gelişen potansiyelinin hem fayda hem de riskler barındırdığını vurguluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın