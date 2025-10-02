Distopyaya Adım Adım: Yapay Zekanın Babasından "İnsanlığın Sonunu Getirebilir" Uyarısı

2018’de Turing Ödülü’nü kazanan ve derin öğrenmenin öncülerinden biri olan Bengio, AI sistemlerinin insanlardan çok daha zeki hale gelebileceğini ve kendi çıkarlarını koruma içgüdüsü geliştirebileceğini söylüyor.

Bengio, yapay zekanın biyolojik silahlar geliştirmeye ya da pandemiler yaratmaya yardımcı olabileceği uyarısında da bulundu. Kanadalı bilgisayar bilimcisi “Felaket riskinin yüzde 1 bile olması kabul edilemez,” diyor. Bu yüzden şirketlerin güvenlik mekanizmalarının bağımsız kurumlarca denetlenmesi gerektiğini, AI sistemlerinin güvenilirliğine dair kanıt talep edilmesini şart koşuyor.

Bengio ayrıca, AI şirketlerinde çalışan birçok uzmanın da bu risklerden endişe duyduğunu ve inovasyon hırsının bazen iyimser bir yanılgıya yol açtığını belirtiyor.