Sıra Bize mi Geliyor? Bilim İnsanları Farelerin Zihinlerini Okuyabildiklerini Söylüyor

Bu buluş, beyin araştırmalarını hızlandıracak devrim niteliğinde bir adım olsa da, beraberinde 'zihinsel mahremiyet' sorusunu da getiriyor. Belki de asıl soru şu: Yarın bir gün insanlar da sadece yüz ifadelerinden okunabilir hale gelirse, düşüncelerimizi gerçekten saklayabilecek miyiz?

Yapay zekanın derin öğrenme süreci gün geçtikçe yeni çığırlar açarken bu bireylerin mahremiyet için ne demek oluyor? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyoruz...