Sıra Bize mi Geliyor? Bilim İnsanları Farelerin Zihinlerini Okuyabildiklerini Söylüyor
Kaynak: https://www.independent.co.uk/tech/sc...
Bilim insanları, farelerin yüz ifadelerine bakarak onların akıllarından geçenleri çözebildiklerini söylüyor. Bu keşif, beyin araştırmalarına yepyeni kapılar açarken ‘mahremiyet’ tartışmalarını da alevlendirdi. Peki ya yarın sıra insanlara gelirse?
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Portekiz’deki Champalimaud Vakfı’ndan araştırmacılar, yaptıkları deneylerle, farelerin yüz videolarının beyinlerindeki nöron aktiviteleri kadar bilgi verdiğini ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu bulgular, beynin işleyişini anlamak için pahalı ve zahmetli tarama cihazlarına ihtiyaç duyulmadan araştırma yapılabileceğini gösteriyor.
Sonuç olarak, farelerin yüzlerinden düşüncelerini okumak artık bilim kurgu değil, bilimsel bir gerçek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın