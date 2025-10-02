onedio
Sıra Bize mi Geliyor? Bilim İnsanları Farelerin Zihinlerini Okuyabildiklerini Söylüyor

Sıra Bize mi Geliyor? Bilim İnsanları Farelerin Zihinlerini Okuyabildiklerini Söylüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 17:32

Bilim insanları, farelerin yüz ifadelerine bakarak onların akıllarından geçenleri çözebildiklerini söylüyor. Bu keşif, beyin araştırmalarına yepyeni kapılar açarken ‘mahremiyet’ tartışmalarını da alevlendirdi. Peki ya yarın sıra insanlara gelirse?

Detaylar 👇

Portekiz’deki Champalimaud Vakfı’ndan araştırmacılar, yaptıkları deneylerle, farelerin yüz videolarının beyinlerindeki nöron aktiviteleri kadar bilgi verdiğini ortaya koydu.

Yani bir farenin dudak, göz ya da burun hareketlerine bakarak hangi stratejiyi izlediğini anlamak mümkün.

Araştırmada farelere iki su kesesinden hangisinin şekerli su vereceğini bulmaları için bir bulmaca sunuldu. Ancak doğru seçenek sık sık değiştiği için farelerin farklı stratejiler geliştirmesi gerekiyordu.

Bilim insanları hem farelerin yüz hareketlerini hem de nöron aktivitelerini kaydetti. Daha sonra makine öğrenmesi kullanarak verileri analiz edildi. Sonuçlara göre farelerin yüz ifadelerinden alınan bilgiler, beyin taramalarıyla neredeyse birebir aynıydı.

Bu bulgular, beynin işleyişini anlamak için pahalı ve zahmetli tarama cihazlarına ihtiyaç duyulmadan araştırma yapılabileceğini gösteriyor.

Ancak aynı zamanda, yüz ifadelerinin zihinsel süreçleri ortaya koyabilmesi, düşünce mahremiyeti konusunda ciddi tartışmaları gündeme taşıyor.

Araştırmacılardan Alfonso Renart, “Videolar sadece davranışların kaydı değil; aynı zamanda beyin aktivitesine açılan detaylı bir pencere sunuyor. Bu bilimsel açıdan heyecan verici olsa da aynı zamanda mahremiyetimizi koruma ihtiyacını da gündeme getiriyor” dedi.

Sonuç olarak, farelerin yüzlerinden düşüncelerini okumak artık bilim kurgu değil, bilimsel bir gerçek.

Bu buluş, beyin araştırmalarını hızlandıracak devrim niteliğinde bir adım olsa da, beraberinde 'zihinsel mahremiyet' sorusunu da getiriyor. Belki de asıl soru şu: Yarın bir gün insanlar da sadece yüz ifadelerinden okunabilir hale gelirse, düşüncelerimizi gerçekten saklayabilecek miyiz?

Yapay zekanın derin öğrenme süreci gün geçtikçe yeni çığırlar açarken bu bireylerin mahremiyet için ne demek oluyor? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyoruz...

