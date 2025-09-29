Sevinsek mi, Korksak mı? ChatGPT Artık Geceleri Sizi Düşünecek
Kaynak: https://www.independent.co.uk/tech/ch...
'Sevgilim acaba geceleri beni düşünüyor mu?' diye düşünenlere... Artık sevgiliniz değil, ChatGPT sizi düşünecek. OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka asistanınız artık geceleri sizi düşünüp, sabahları size özel hazırlanmış, yeni bilgiler sunmayı hedefliyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OpenAI, yapay zeka asistanı ChatGPT’ye 'Pulse' adını verdiği yeni bir özellik ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pulse sistemi, kullanıcıların önceki sohbetlerinden, verdikleri geri bildirimlerden ve takvim gibi uygulamalardan gelen bilgilerden besleniyor.
OpenAI, bu özelliğin “sizi uygulamaya bağımlı bırakmak için” değil, tam tersine günlük hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlandığını söylüyor.
Şimdilik Pulse yalnızca ChatGPT Plus abonelerine açık ve ücretli olarak sunuluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın