Sevinsek mi, Korksak mı? ChatGPT Artık Geceleri Sizi Düşünecek

Ancak OpenAI, özelliğin zamanla gelişeceğini ve kullanıcıların geri bildirimleriyle birlikte çok daha kişisel bir hale geleceğini belirtiyor.

OpenAI, Pulse’ı “yapay zekayla etkileşimde yeni bir paradigma” olarak tanımlıyor. Yani yakında ChatGPT’nin sadece sohbet eden bir araç değil; sizin için araştırmalar yapan, planlar hazırlayan ve işlerinizi kolaylaştıran bir dijital asistan olacağı öngörülüyor.

Belki de yakında yapay zeka ile olacak etkileşimlerimiz gerçek insanlarla olan etkileşimlerimizin bile yerine geçecek...