Sevinsek mi, Korksak mı? ChatGPT Artık Geceleri Sizi Düşünecek

Ömer Faruk Kino
29.09.2025 - 12:02

'Sevgilim acaba geceleri beni düşünüyor mu?' diye düşünenlere... Artık sevgiliniz değil, ChatGPT sizi düşünecek. OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka asistanınız artık geceleri sizi düşünüp, sabahları size özel hazırlanmış, yeni bilgiler sunmayı hedefliyor.

Kaynak: https://www.independent.co.uk/tech/ch...
OpenAI, yapay zeka asistanı ChatGPT’ye 'Pulse' adını verdiği yeni bir özellik ekledi.

Bu sistem, kullanıcılar uyurken bile arka planda çalışarak onlara özel içerikler hazırlayacak. Bu sistemin amacı ise ChatGPT’yi sadece sorulara yanıt veren bir araç olmaktan çıkarıp, proaktif bir asistan haline getirmek. Yani artık ChatGPT hayatınızda daha da yer edinmeyi planlıyor.

Pulse sistemi, kullanıcıların önceki sohbetlerinden, verdikleri geri bildirimlerden ve takvim gibi uygulamalardan gelen bilgilerden besleniyor.

Bu bilgileri topladıktan sonra da sistem size özel kartlar oluşturacak. Bu kartlarda yaklaşan bir toplantıya dair notlar, seyahat planı önerileri ya da günlük hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları bulabileceksiniz.

OpenAI, bu özelliğin “sizi uygulamaya bağımlı bırakmak için” değil, tam tersine günlük hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlandığını söylüyor.

Bununla birlikte Pulse’ın sunduğu öneriler kullanıcı tarafından sadece o gün görünecek. Yani eğer bu önerileri kaydetmezseniz, ertesi gün ortadan kaybolacak. Ayrıca beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz önerilere geri bildirim vererek Pulse’ın size daha uygun hale gelmesini sağlayabileceksiniz.

Şimdilik Pulse yalnızca ChatGPT Plus abonelerine açık ve ücretli olarak sunuluyor.

Ancak OpenAI, özelliğin zamanla gelişeceğini ve kullanıcıların geri bildirimleriyle birlikte çok daha kişisel bir hale geleceğini belirtiyor.

OpenAI, Pulse’ı “yapay zekayla etkileşimde yeni bir paradigma” olarak tanımlıyor. Yani yakında ChatGPT’nin sadece sohbet eden bir araç değil; sizin için araştırmalar yapan, planlar hazırlayan ve işlerinizi kolaylaştıran bir dijital asistan olacağı öngörülüyor.

Belki de yakında yapay zeka ile olacak etkileşimlerimiz gerçek insanlarla olan etkileşimlerimizin bile yerine geçecek...

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
