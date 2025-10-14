onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Günde 10 Bin Adım Efsanesi Yalan Çıktı: Meğer Japon Bir Şirketin Taktiğiymiş!

Günde 10 Bin Adım Efsanesi Yalan Çıktı: Meğer Japon Bir Şirketin Taktiğiymiş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 09:03

Sporun her türlüsü elbette fayda sağlıyor. Düzenli bir şekilde spor yapamayanlar ise en azından hayatlarına hareket katmak için 'günde 10 bin adım' kuralını uygulamaya çalışıyor. Günlük atılan 10 bin adımın ne kadar sağlıklı olduğuna dair bilgileri bugüne kadar sıkça görmüşsünüzdür. Peki bu 10 bin adımın nereden çıktığını hiç merak ettiniz mi?

Aslında 10 bin adım kuralı sadece Japon bir şirketin pazarlama taktiğiymiş!

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Sağlık için günde 10 bin adım" kuralını duymayan kaldı mı?

"Sağlık için günde 10 bin adım" kuralını duymayan kaldı mı?

10 bin adım, bir yetişkinin gün içinde ortalama 7-8 kilometre yürümesi anlamına geliyor. Tempolu bir yürüyüşle atılan 10 bin adım, insan bedeninde çok yönlü olumlu gelişmeler sağlıyor. Kalp ve dolaşım sağlığı destekleniyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor, kas ve kemikleri güçlendiriyor, bağışıklığı ve sağlık direncini artırıyor, ruh halini iyileştiriyor...Yani anlayacağınız düzenli yürüyüşün faydaları saymakla bitmiyor!

Peki gerçekten bu faydaları elde etmek için 10 bin adım atmak mı gerekiyor? 

Bu soruya cevabımız artık 'hayır.'

10 bin adım aslında Japonya'daki bir şirketin pazarlama taktiğiymiş!

10 bin adım aslında Japonya'daki bir şirketin pazarlama taktiğiymiş!

Japonya, 1964 Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu. Halk arasında da spora olan ilgi artmıştı. Düzenli egzersizin hipertansiyon, diyabet ve felç gibi yaşam tarzı hastalıklarıyla mücadelede iyi bir yol olduğu konusunda farkındalık oluştu. Aynı zamanda Japon halkı arasında artmaya başlayan obeziteyle mücadelede de sporun önemi anlaşılmıştı.

En basit egzersiz ise elbette yürümekti! Herkes yapabilirdi, özel bir ekipmana, koçluğa veya eğitime ihtiyaç yoktu. Pek çok kişi düzenli yürüyüş yapmaya başlayınca ilk adımsayarlar da piyasaya girdi. Bele takılan basit bir cihazla günlük adım sayınız ölçülebiliyordu. Cihaz, kısa sürede çok fazla tutuldu.

Adımsayarı üreten şirket, cihazlarına 'Manpo-kei' (10.000 adım) ismini verdi. Slogan, akılda kalıcı olması ve insanlara bir hedef belirlemesi nedeniyle kısa sürede popülerleşti. Zaman içerisinde birçok Japon yürüyüş kulübü kuruldu ve Manpo-kei, yürümeleri beklenen minimum mesafeydi. 10.000 adım atma fikri, Japon halkından çıkıp tüm dünyaya yayıldı.

İlk çalışmalar günde 10 bin adım atmanın sağlık üzerinde ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Fakat 10 bin adım birçok kişi için ulaşılması zor bir hedef. Zaten, yapılan son çalışmalar da 10 bin adım atmanın bir zorunluluk olmadığını, günde 7 bin hatta sağlık durumuna göre 5 bin adımın da sağlıklı olabileceğini ortaya çıkardı. 

Amerikan Kardiyoloji Derneği'ne göre, günde 7 bin adım atmak çoğu kişi için yeterli. Elbette düzenli hareket etmek kalp hastalıkları riskini yüzde 50 oranında azaltıyor ve yaşam süresini uzatıyor. 

10 bin adım atamazsanız bile en azından 5 ila 7 bin adım atmanızı tavsiye ederiz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın