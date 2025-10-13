onedio
Japonya'da Var Olduğuna İnanamayacağınız Meslek: İnsanları ve Arabaları Saymak!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 16:21

Japonya'dan gördüğümüz videolar, bize her seferinde 'Japonya bizden 100 yıl ileride yaşıyor' dedirtiyor. Kullandıkları teknolojiler, sahip oldukları imkanlar...Fakat bu kez sizi şaşırtacak bir video izleyeceksiniz!

Instagram'da seyahat ve yemek üzerine videolar paylaşan Burak Kan, Japonya'daki garip bir detayı paylaştı. Videoda, yoldan geçen insanları ve arabaları sayan insanlar olduğu görüldü. Elbette bunu hobi için değil, kamu yararı için yapıyorlar.

Peki ama neden?

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki insanlar neden bunu yapıyor?

Burak Kan'ın Instagram videosundaki yaptığı açıklamaya göre, insanlar bunu kamu yararı için yapıyor. Belirli bir bölgedeki insanları ve arabaları sayan kişilerin elde ettiği veriler, farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Örneğin bir mağaza açacağınız zaman bu işi yapan insanlardan bilgi alabiliyorsunuz. 

Peki neden hala manuel bir şekilde sayım yapılıyor?

Kan, bu soruyu da ChatGPT'ye sormuş ve şu cevapları almış:

  • İstihdam politikası: Belediyeler özellikle yaşlılara iş fırsatı sunmak için bu görevleri devam ettiriyor.

  • Doğruluk oranı: Kameralar gölge, şemsiye, kıyafet gibi nedenlerle hata yapabiliyor. İnsanlar ise en doğru sonucu veriyor.

  • Kültürel hassasiyet: Japonya’da yüz tanıma veya kamerayla veri toplama, mahremiyet endişesi nedeniyle sınırlı.

Yani bu işi yapan insanlar, şehir planlamasında, mağaza açılışlarında, trafiğin düzenlenmesinde ve reklam sektöründe önemli bir yere sahip.

