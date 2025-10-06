onedio
Çin'deki 'Açık' Umumi Tuvalet Sistemi Midenizi Ağzınıza Getirebilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 17:55

Her ülkenin farklı bir geleneği, alışkanlığı var elbette. Haliyle farklı bir ülkeye gittiğimizde, oranın insanına oldukça normal gelen bazı durumlar bizlere farklı gelebiliyor. Yiyeceklerimizden tutun da kıyafetlerimize, temizlik alışkanlıklarımızdan konuşma şeklimize her şey değişkenlik gösteriyor. Hatta tuvalet sistemlerimiz bile!

Nasıl mı?

Bir içerik üreticisi, Çin'deki umumi tuvaleti şaşkınlık içinde paylaştı ve umumi tuvalette kapıdan eser olmadığı görüldü. Yani 'umumi' tuvaletin biraz fazla umumi olduğunu görmüş olduk...

Buradan izleyebilirsiniz;

Kapı diye bir şeyden haberleri yok anlaşılan!

Çin'deki bir umumi tuvaletten gelen bu görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Elbette birçok kişiden de olumsuz yorum geldi. Fakat Çin'deki kapısız tuvaletler sadece bu videodakiyle bitmiyor! Geçtiğimiz aylarda yine Çin'deki bir üniversitenin 'kanal sistemi' ile çalışan tuvaleti gündemimize gelmiş ve midemiz alt üst olmuştu. 

Demek ki bazı şeylerin kıymetini bilmek gerekiyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Meloni

Paylaşan da Hintli sanırım. Önce sen kendi ülkenin hijyenine bi bak demezler mi adama?

Eylul

Ceken zaten hintli, siz sokaga saliyorsunuz

keditopu

hele bir kadın erkek karışıksa 🙂