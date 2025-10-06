Çin'deki 'Açık' Umumi Tuvalet Sistemi Midenizi Ağzınıza Getirebilir

Her ülkenin farklı bir geleneği, alışkanlığı var elbette. Haliyle farklı bir ülkeye gittiğimizde, oranın insanına oldukça normal gelen bazı durumlar bizlere farklı gelebiliyor. Yiyeceklerimizden tutun da kıyafetlerimize, temizlik alışkanlıklarımızdan konuşma şeklimize her şey değişkenlik gösteriyor. Hatta tuvalet sistemlerimiz bile!
Nasıl mı?
Bir içerik üreticisi, Çin'deki umumi tuvaleti şaşkınlık içinde paylaştı ve umumi tuvalette kapıdan eser olmadığı görüldü. Yani 'umumi' tuvaletin biraz fazla umumi olduğunu görmüş olduk...
Kapı diye bir şeyden haberleri yok anlaşılan!
Paylaşan da Hintli sanırım. Önce sen kendi ülkenin hijyenine bi bak demezler mi adama?
Ceken zaten hintli, siz sokaga saliyorsunuz
hele bir kadın erkek karışıksa 🙂